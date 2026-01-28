1. FC Magdeburg: Gibt es einen "Überraschungseffekt" gegen Hannover?

Magdeburg - Nach dem verlorenen Elb-Clásico geht es für den 1. FC Magdeburg am kommenden Freitag um 18.30 Uhr in einem weiteren packenden Duell wieder um wichtige Punkte im Klassenerhalt. Dann empfängt der FCM nämlich den Aufstiegsaspiranten aus Hannover.

Zum dritten Mal in Folge? In den vergangenen zwei Spielen konnte Baris Atik (31, r.) mindestens einmal für Mateusz Zukowski (24) vorlegen. © Andreas Gora/dpa

"Es wird ein spannendes Spiel zwischen zwei Mannschaften, die gerne den Ball haben wollen. Aber wir haben nur einen", skizziert Trainer Petrik Sander (65) einen Ausblick auf die kommende Partie. "Es wird eine sehr taktisch geprägte Partie", so der 65-Jährige.

Mit Hannover 96 wartet eine Mannschaft, die um den Aufstieg mitspielt und besonders auswärts bisher stark auftritt. In den letzten Wochen ließen die 96er allerdings wichtige Punkte liegen, kamen in den letzten fünf Partien nur auf fünf Zähler.

Sander selbst gibt sich bezüglich einer möglichen Taktik und Startaufstellung noch recht mysteriös: "Wir müssen sehen, wie passt es und wie gibt es den ein oder anderen Überraschungseffekt."

Der FCM-Coach wird sich nach dem letzten Spiel die Frage stellen, welcher Spielertyp am besten zu seinem gewählten System passt.