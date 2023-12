1. FCM gegen FCK: Trainerbeben am Betze, Elfadli-Comeback, Heimspiel!

Magdeburg - Mit Schwung aus dem Sieg bei Osnabrück gegen "Rote Teufel", die seit dem gestrigen Donnerstag ohne Trainer dastehen . Gute Voraussetzungen, um im Heimspiel unter Flutlicht auf den nächsten Dreier zu setzen. FCM -Trainer Christian Titz (52) will die Partie am Samstag "gemeinsam erfolgreich gestalten".

Ein Foto, das nun vergangenen Tagen angehört. Ein Wiedersehen zwischen Dirk Schuster (55, l.) und Christian Titz (52, r.) wird es am kommenden Samstag nicht geben. Der Lautern-Coach wurde entlassen. © Uwe Anspach/dpa

Während beim 1. FC Kaiserslautern seit Donnerstag das Chaos ausgebrochen ist - Aufstiegstrainer Dirk Schuster (55), der den Klub erst 2022 übernahm, wurde vollkommen überraschend freigestellt - ist beim 1. FC Magdeburg nach dem Durchbrechen der eigenen Sieglosserie am vergangenen Wochenende wieder etwas Ruhe eingekehrt.

Unterschätzen tut Christian Titz die Kicker vom Betzenberg dennoch in keiner Weise: "Sie sind gut in die Saison gestartet, eine Mannschaft, die sehr kompakt spielt. Insgesamt eine verbale, körperliche und unangenehme Mannschaft - das macht sie stark im Spiel."

In Lautern wurde das offensichtlich nicht ganz so wahrgenommen. Nach Niederlagen gegen Fürth, Wiesbaden und Kiel an den letzten drei Spieltagen entschied man sich dazu, jetzt die Reißleine zu ziehen und einen Neuanfang zu starten.

Dass dieser ausgerechnet bei wiederauferstandenen Magdeburgern im vollbesetzten Heinz-Krügel-Stadion gelingt, wollen diese mit aller Macht vermeiden. Der Auswärtssieg in Osnabrück war dafür "grundsätzlich wichtig, weil er natürlich Selbstbewusstsein gibt", wie Titz im Vorfeld der Partie zuversichtlich äußerte.