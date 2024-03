1. FCM holt Punkt! Schuler fliegt nach Witzrot

Ab und zu knallte es zwischen Paderborn und Magdeburg. Marcel Hoffmeier (24, l.) holte Leon Bell Bell (27, r.) unsanft von den Beinen. © David Inderlied/dpa

Gleiche Anfangsformation wie beim Heimsieg über Schalke am vergangenen Wochenende. Von Hochgeschwindigkeitsfußball, wie ihn Königsblau in der ersten Halbzeit gegen einen starken FCM erleben musste, war in Ostwestfalen aber nicht viel zu erkennen.

Paderborn trat spielbestimmend auf, attackierte die Magdeburger früh, die erst nach 15 Minuten besser ins Spiel fanden.

Auf einem extrem schlechten Geläuf entwickelte sich anschließend eine zurückhaltende Begegnung ohne nennenswerte Torchancen zwischen zwei eigentlich formstarken Mannschaften.

Hoffnung auf eine bessere Hälfte machte, dass der FCM die Partie mit fortschreitender Spieldauer immer besser unter Kontrolle bekam.