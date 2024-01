1. FCM: Perfekter Start ins neue Jahr dank Ito-Traumtor

Tore fielen in der ersten Halbzeit dennoch keine. Der richtige Pass im richtigen Moment gelang Blau-Weiß in einem insgesamt chancenarmen Spiel nicht, obwohl sie sonst vieles richtig machten.

Insbesondere Bockhorn und Amaechi machten ordentlich Dampf auf ihrer rechten Seite und konnten durch schnelle Umschaltsituationen immer wieder für Gefahr sorgen. Hinten sortierte Müller die Defensivabteilung der Elbestädter, als wäre er nie weggewesen. Der 29-Jährige hatte unglaublich viele Ballkontakte, verteilte die Bälle und strahlte gleichzeitig eine beeindruckende Ruhe aus, die der Mannschaft in der Hinrunde so oft gefehlt hatte.

Trotzdem dauerte es etwa zehn Minuten, bis die Hausherren ins Spiel fanden und die Gäste geduldig in die eigene Hälfte drängen konnten.

El Hankouri, der die Position in der Sturmspitze übernommen hatte, machte es gut und bewies erneut seine Qualität als Allzweckwaffe des FCM, indem er die Abwehrkette der Hessen gekonnt beschäftigte.

Ebenfalls in der Startelf befand sich "Abräumer" Hugonet, der nach langer Verletzungspause endlich wieder voll angreifen konnte. Vorne sollten Atik, El Hankouri und Amaechi für Torgefahr sorgen und gleichzeitig kompensieren, dass der FCM gegen Wiesbaden ohne einen echten Mittelstürmer auskommen musste.

Im ersten Spiel der Rückrunde begann Neuzugang und Rückkehrer Müller wie erwartet in der Innenverteidigung als Abwehrchef.

Tatsuya Itō (26, v.) durfte sich zu Recht feiern lassen nach einem wahren Sonntagsschuss, der dem FCM wichtige drei Punkte bescherte. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Die zweite Hälfte startete direkt mit einem Aufreger, der sowohl die Teams als auch die Tribüne wieder auf Betriebstemperatur brachte.

Catic holte Amaechi in einer vollkommen überflüssigen Situation an der Außenlinie durch eine ungestüme Grätsche von den Beinen und beförderte den 23-Jährigen unsanft auf die Steine neben der Rasengrenze. Zu Recht zeigte ihm Schiedsrichter Alt daraufhin die gelbe Karte, während selbst die Teamkollegen Catic zu mehr Vorsicht ermahnten.



In der 67. Spielminute reagierte FCM-Trainer Titz mit einem Dreifach-Wechsel auf eine zweite Hälfte, in der der FCM trotz spielerischer Überlegenheit wie schon in den ersten 45 Minuten die letzte Torgefahr vermissen ließ. Für Hugonet, Condé und Amaechi kamen Gnaka, Krempicki und Ito, die nun für mehr Gefahr sorgen sollten.



Wie richtig diese Wechsel waren, zeigte sich in der 80. Minute. Gnaka spielte einen perfekten Pass aus dem Halbfeld in den freien Raum vor Ito, der plötzlich viel Platz auf der linken Seite hatte und im Strafraum auf Stritzel zumarschierte. Mit einem strammen Schuss an die Unterkante der Latte überwand er den SVWW-Keeper, der Ball ging rein – ein Traumtor.

Keine fünf Minuten später machte sich Wiesbaden das Leben selbst noch schwerer, als es ohnehin schon war. Catic, der zu Beginn dieser Hälfte Amaechi abgeräumt hatte, machte nun auch nicht vor dem eingewechselten Ceka keinen Halt, rannte ihn um und sah daraufhin unter tosendem Jubel der FCM-Fans die zweite gelbe Karte.

Ohne weitere nennenswerte Aufreger brachte der FCM diesen enorm wichtigen Sieg über die Zeit und durfte sich über einen perfekten Start ins neue Jahr freuen.