Abschied beim 1. FC Magdeburg: Diese acht Spieler verlassen den Kader

Dabei kommen die betroffenen Spieler aus allen Mannschaftsteilen. So verlassen Stürmer Kai Brünker (28) und Verteidiger Alexander Bittroff (34) den FCM nach drei Jahren.

Mit Andreas Müller (22) und Julian Rieckmann (22) gehen zwei Mittelfeldspieler und dazu drei Verteidiger: Tim Sechelmann (24), der in der Winterpause vom FC Venedig ausgeliehene Maximilian Ullmann (26) und Eigengewächs Leon Schmökel (20).

Co-Trainer Daniel Widmer, der vor der Saison zum Verein gestoßen war, wurde ebenso verabschiedet wie Tom Schlitter (21).

Das Torwarttalent wird in der kommenden Saison in der U23-Mannschaft der Magdeburger in der Oberliga spielen.