Atik lässt die Fans träumen! Magdeburg schnuppert wieder am Bundesliga-Aufstieg

Magdeburg - Baris Atik lässt eine ganze Region träumen: Der Mittelfeldspieler lässt den 1. FC Magdeburg nach einem 2:0-Sieg gegen den 1. FC Kaiserslautern im Top-Spiel der 2. Bundesliga wieder am Aufstieg in die Bundesliga schnuppern.

Zweimal war es in letzter Instanz Jan Elvedi, der Atik nicht stoppen konnte, auch wenn die Fehlerkette schon weiter vorn begann. Beim ersten Tor drehte sich Atik einmal um Elvedi und schloss erfolgreich ab. Beim zweiten Tor kurz vor der Pause versuchte er es aus der Distanz und hatte auch mithilfe des Innenpfostens erneut Erfolg.

Zwar heizten die Fans der "Roten Teufel" in der mit 27.100 Zuschauern ausverkauften Avnet Arena vor dem Anpfiff mit einer Pyro-Show ein, doch das größere Feuerwerk auf dem Rasen gab's vom Gastgeber zu sehen.

Mit seinem Doppelpack in der 29. und 43. Minute sorgte der 30-Jährige dafür, dass sein Team die Lauterer vom Aufstiegsrelegationsplatz stößt.

Atik jubelt nach seinem Führungstreffer. © Swen Pförtner/dpa

Kaiserslautern hatte sich das natürlich ganz anders vorgestellt, Trainer Markus Anfang war an der Seitenlinie mit zunehmender Spieldauer immer aufgebrachter angesichts der Mängel seines Teams. Er schrie: "Ihr gewinnt keine Zweikämpfe, haut mal in die Stäbe."

Doch der FCM war gewarnt, denn schon im Hinspiel führte das Titz-Team auf dem Betzenberg mit 2:0, am Ende stand es 2:2, auch weil es sich eine Gelb-Rote, kurz vor Abpfiff sogar noch einen zweiten Platzverweis einhandelte. Dieses Mal hielt die Mannschaft aber durch.

In der zweiten Hälfte wurde die Partie zunächst immer giftiger, Kaiserslautern nahm die Zweikämpfe besser an und immer wieder kam es zu Nickligkeiten zwischen Atik und Elvedi, die schon in Durchgang eins im Mittelpunkt standen.

In der 64. Minute behakten sich beide im Zweikampf, der Lauterer traf Atik dann im Drüberspringen auf dem rechten Knie, Magdeburgs Torschütze musste behandelt werden. Danach echauffierte er sich an der Seitenlinie lautstark über die fehlende Gelbe Karte für Elvedi.

Generell bekam der Mann des Spiels in den zweiten 45 Minuten ordentlich auf die Socken. Nach 79 Minuten verließ er den Rasen, alle Magdeburger Fans standen und applaudierten Atik, der durch Bryan Teixeira ersetzt wurde. Auch ohne ihn brannte am Magdeburger Sieg nichts mehr an.

Erstmeldung um 14.35 Uhr, aktualisiert um 15.25 Uhr.