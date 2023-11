Babyglück und einfache Siegesformel: Kann der FCM Osnabrück besiegen?

Magdeburg - Endlich wieder 2. Liga! Nach der Enttäuschung der Nationalmannschaft tritt der FCM am morgigen Samstag in Osnabrück an. Ein Spiel, das wichtiger kaum sein könnte. Die Mannschaft ist nach acht sieglosen Partien dazu verdammt, wieder zu gewinnen. Trainer Titz (52) ist sich dessen bewusst, äußerte sich auf der Pressekonferenz: "Für uns ist es ein Spiel, in dem wir unbedingt punkten wollen."