FCM-Trainer Titz nach Niederlage: "Völlig unnötig, als Verlierer vom Platz zu gehen"

Magdeburg - Wieder verloren. Bereits zum achten Mal in Folge blieb der FCM sieglos. Im Gegensatz dazu beendet Rostock die eigene Serie ohne Sieg und holt drei Punkte im Ostduell . Ist der FCM zum Aufbaugegner geworden? Nicht, wenn es nach Christian Titz (52) geht. Der FCM-Trainer sprach nach dem Spiel von einem derzeit "fehlenden Momentum" zum Verwerten der eigenen Möglichkeiten.

Es ist eigentlich unerklärlich, wie dieses Spiel verloren gehen konnte. Rostock "fand überhaupt nicht statt", wie auch Gästetrainer Alois Schwartz (56) auf der Pressekonferenz einräumte. Seine Mannschaft war allein in der ersten Halbzeit mindestens 30 Minuten vollkommen unterlegen.

Geballte Fäuste und ein Blick, der vieles verrät. Vielleicht Fassungslosigkeit, aber mindestens Unverständnis. Ob Christian Titz (52) sich hier fragt, wie es möglich war, dass auch diese Chance nicht den Weg ins Tor finden konnte? © Andreas Gora/dpa

Titz war die Enttäuschung förmlich ins Gesicht geschrieben, als er sich auf der Pressekonferenz äußerte.



Trocken machte er deutlich, was er in den letzten Wochen schon oft sagen musste, nachdem er auch dem Rostocker Trainerkollegen zum Sieg über seine Mannschaft gratulieren musste: "Wir gehen heute völlig unnötig als Verlierer vom Platz."

Für die selbst verschuldeten Gegentore und die vergebenen Hochkaräter auf der anderen Seite, oder die herausragenden Paraden des Hansa-Keepers Markus Kolke (33) an diesem Nachmittag, fand auch er keine passenden Worte.

Die anstehende Länderspielpause soll genutzt werden, um "Vertrauen in die Abschlüsse zu bekommen", denn dann könne "der Bock wieder umgestoßen werden", wie Titz optimistisch betonte. Auch diese Niederlage habe nichts daran geändert, dass er und sein Trainerteam weiterhin "Vertrauen in die Jungs haben" und "an sie glauben".