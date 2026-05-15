15.05.2026 11:21 Baris Atik im TAG24-Interview: "Der ein oder andere wäre an dieser Kritik zerbrochen"

Er ist die Identifikationsfigur schlechthin beim FCM: Baris Atik. Im TAG24-Interview spricht er über seine Aufgaben, Träume und den Umgang mit Kritik.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Leistungsträger, Führungsspieler und Identifikationsfigur des FCM: Die Rede ist natürlich von Baris Atik. Der 31-Jährige ist ein ganz besonderer Spieler, der auf dem Platz mit Wille und Leidenschaft agiert und auf den sich die Magdeburger Anhänger in jeder Partie verlassen können. TAG24 sprach mit ihm über die Kritik an seiner Person, seine Träume mit dem FCM und warum er noch nie den Schritt in die Bundesliga gegangen ist.

Mit einem Punkt gegen Kaiserslautern hätten Baris Atik (31) und sein FCM den Klassenerhalt sicher. © Uwe Anspach/dpa TAG24: Ihr habt euch in den vergangenen Monaten zu einem echten Team und zu einer Einheit entwickelt: Welche Rolle spielen Sie dabei als Führungsspieler? Baris Atik: Ich glaube, dass ich von meiner Mentalität her der Typ bin, der vorangeht, was auch irgendwo mein Job ist als einer der Führungsspieler. Das habe ich die letzten Jahre über gemacht und natürlich dabei versucht, mit meinen Mannschaftskollegen gemeinsam dafür zu sorgen, dass wir noch mehr zusammenrücken, um aus dieser Situation rauszukommen. TAG24: Ihr müsst im kommenden Spiel eigentlich "nur" einen Punkt holen, aber Sie haben schon betont, dass Sie immer auf Sieg spielen wollen. Besprechen Sie dann als Mannschaft, welche Herangehensweise am besten geeignet ist, oder gibt der Trainer das vor? 1. FC Magdeburg "Ich lieb' die Jungs": Baris Atik mit ganz besonderem Gruß ans Trainerteam Baris Atik: Ich glaube, ich habe noch nie eine Mannschaft erlebt, die nur auf Unentschieden spielt. In Magdeburg weiß jeder, dass wir immer auf Sieg spielen. Daher braucht es keine spezielle Teamsitzung oder einen Stuhlkreis, um zu besprechen, wie wir die Partie angehen wollen. Wir gehen am Sonntag raus und versuchen, drei Punkte für den 1. FC Magdeburg zu holen.

Baris Atik und der FCM in der Bundesliga?

Der FCM in der Bundesliga? Mit einem Duo bestehend aus Baris Atik (l.) und Mateusz Zukowski (24) sicherlich möglich. © Swen Pförtner/dpa TAG24: Sie waren vor ein paar Wochen bei der Show "At Broski". War das Ihre erste Talkshow und wie haben Sie das Ganze wahrgenommen? Baris Atik: Ja, das war meine erste Talkshow. Zu Beginn war ich daher noch recht nervös. Spaß gemacht hat mir diese neue Erfahrung aber trotzdem, auch wenn ich es mir nach meiner Karriere nicht vorstellen kann, ständig in Talkshows aufzutreten. TAG24: Also kein TV-Experte nach Ihrer Karriere? 1. FC Magdeburg Doppelschlag ebnet den Weg zum Sieg: Magdeburg ganz nah dran am Klassenerhalt Baris Atik: Nein, ich glaube nicht. TAG24: Bei der Talkshow haben Sie gesagt, dass es Ihr großer Traum ist, mit dem FCM in der Bundesliga zu spielen. Glauben Sie daran, dass es möglich wäre? Baris Atik: Natürlich steht das in den Sternen, aber ich wünsche es mir und habe es auch irgendwo im Gefühl. Die Infrastruktur ist ab der nächsten Saison, mit dem neuen Funktionsgebäude und den Trainingsplätzen, extrem gut. Und wenn unsere sportliche Leitung dann noch einen Kader zusammenstellt, der zu unserem Spielsystem passt, dann glaube ich, dass es möglich sein kann, mittelfristig oben mitzuspielen. Es ist aber vor allem wichtig, dass wir als Verein wachsen, uns stabilisieren, weiterentwickeln - und dann können wir vielleicht einmal mit einem Auge nach oben schielen.

Baris Atik als FCM-Ikone?