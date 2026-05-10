"Ich lieb' die Jungs": Baris Atik mit ganz besonderem Gruß ans Trainerteam

Magdeburg - Eine direkt verwandelte Ecke, drei wichtige Punkte und der dritte Sieg im vierten Spiel. Der gestrige Nachmittag hätte für Baris Atik und seinen 1. FC Magdeburg besser kaum sein können. Im Anschluss an die Partie findet der 31-Jährige große Worte für seine gesamte Mannschaft und die Trainer.

Baris Atik (31) wünscht sich, dass Petrik Sander (65) und Pascal Ibold (36) auch in der nächsten Saison an der Seite stehen würden. © Philipp Szyza/dpa

"Wir haben heute einen super Job gemacht", war Atik im Anschluss der Partie gegen Kiel zu vernehmen. Als einer der Führungsspieler des FCM zeigte er seinen ganzen Stolz für seine Mannschaft und betont, dass das Team den Verein "nie im Stich gelassen" habe und auch unter dem wachsenden Druck immer performt habe. Dies bestätigte sich auch gegen die Störche.

Für ihn und Magdeburg war das jedoch alles andere als einfach: "Jeder weiß, wie anstrengend die Saison war, physisch wie mental. Auch für uns Führungsspieler - immer wieder voranzugehen, irgendwann geht da die Batterie aus, aber das werde ich erst nach der Saison spüren", meinte der 31-Jährige.

Um auf dem Platz zu funktionieren und die Art von Fußball zu spielen, wie Magdeburg es tut, dafür braucht es klare Vorgaben und Anweisungen. Baris Atik erkannte, wem er dafür Respekt zollen darf: "Man muss den Trainern auch mal ein Lob aussprechen. In so einer Phase zu kommen, uns zu vertrauen, Spaß reinzubringen und alles dafür zu tun, dass der Verein in dieser Liga bleibt, da habe ich einen mega Respekt vor."

Auf die Nachfrage, ob er sich wünschen würde, auch in der nächsten Saison mit demselben Trainerteam zu arbeiten, hatte Baris Atik klare Worte: "Natürlich. Ich lieb' die Jungs und das haben sie überragend gemacht. Wir haben eine DNA geschaffen."