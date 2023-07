Atik packt Traumtor aus! 1. FC Magdeburg schlägt Europa-League-Sieger FC Sevilla!

Trotz spitzem Winkel traf Luca Schuler den Ball für den 1. FC Magdeburg goldrichtig und netzte zum 1:0. © Imago / Jan Huebner

Das frühe 1:0 für das Team erzielte Luca Schuler in der 14. Minute. Sevilla kam durch ein Eigentor des Magdeburgers aber wieder ran (19.). Leon Bell Bell stellte kurz vor der Pause den alten Abstand wieder her (41.). Baris Atik machte per Traumtor in der 45. Minute noch den 3:1-Endstand perfekt.

Die Partie startete mit einer kurzen Schockstarre: Nach einem Zusammenstoß mit einem eigenen Spieler blieb FCM-Torjäger Atik am Boden liegen. Nach kurzer Behandlungsphase konnte es aber zum Glück für ihn weitergehen.

Beim Spiel selbst leisteten sich die Gastgeber in der Anfangsphase einige böse Schnitzer. Möglich, dass der Respekt zunächst etwas zu groß war.

Dennoch gingen die Sachsen-Anhalter in der 14. Minute in Führung. Nach einem Angriff über die rechte Seite kam der Ball eher zufällig zu Schuler, der aus extrem spitzem Winkel die Kugel irgendwie an Marko Dmitrovic im Kasten vorbeilegte und zum 1:0 netzte.

Doch nur fünf Minuten später wurde der Torheld zum Pechvogel. Nach einer Sevilla-Flanke von rechts hielt der Stürmer seinen Fuß ungünstig hin und verlängerte den Ball ins eigene Tor - 1:1 (19.).