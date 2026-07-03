Bleibt Zukowski dem FCM erhalten? "Es ist nichts Konkretes auf dem Tisch"

Magdeburg - Zwei Tage nach dem Trainingsstart konnte der 1. FC Magdeburg beim 9:0-Sieg gegen Blau-Weiß Neuenhofe das erste Mal Spielpraxis für die kommende Saison sammeln. Auch Mateusz Zukowski (24) traf bei dieser ersten Aufgabe. Der FCM zeigt sich nach wie vor optimistisch, dass man den Polen halten kann.

Mit seinen 17 Treffern in 21 Spielen landete Mateusz Zukowski (24) auf Rang drei in der Torjägerliste der 2. Liga. © Julius Frick/dpa

Den 24-Jährigen auch noch für eine weitere Saison im Trikot des FCM zu behalten, wäre für die Elbestädter ohne Zweifel ein echter Gewinn. Zukowski kommt in der letzten Saison auf 17 Tore in 21 Einsätzen und brauchte damit durchschnittlich nur 108 Minuten pro Treffer. Lange ging man davon aus, dass er im Sommer gehen würde, jetzt die mögliche Wende.

"Es ist nichts Konkretes auf dem Tisch. Wir wünschen uns, dass er bleibt, solange wir ihn auf diesem Niveau halten können", sagte Sportdirektor Peer Jaekel (44) beim Trainingsauftakt. Auch er weiß um die Qualität seines Schützlings: "Er hat sich absolut ins Schaufenster gespielt. Er hat tolle Leistungen erbracht."

Das Transferfenster jedoch wird noch eine ganze Weile offen bleiben, ein Abgang ist also nach wie vor möglich. Für Jaekel und sein Team war es jedoch von Anfang an klar, dass man so früh wie möglich das Team für nächste Saison zusammengestellt haben möchte.