Erneuter Auftakt gegen Braunschweig: So sehen die ersten Spiele für FCM aus

Magdeburg - Wie in der vergangenen Saison geht es für den 1. FC Magdeburg auch diesmal am ersten Spieltag zu Hause gegen Braunschweig. Auch die restlichen Duelle sind von der DFL terminiert - nur die zeitliche Ansetzung fehlt noch.

Das Auftaktspiel der letzten Saison verloren die Magdeburger rund um Baris Atik (31, M.) mit 0:1. © Andreas Gora/dpa

In diesem Jahr wird die Mannschaft von Petrik Sander wohl einen besseren Start erwischen wollen als noch in der letzten Saison. Damals verloren die Elbestädter trotz Überzahl mit 0:1 gegen die Eintracht aus Braunschweig. Die Partie wird am Wochenende vom 7. bis 9. August gespielt.

Die erste Auswärtsfahrt ist auch direkt von besonderer Natur. Dann nämlich geht es für den FCM an die Bremer Brücke zum Aufsteiger VfL Osnabrück. Das letzte Zweitliga-Duell der beiden im April 2024 endete in einem 1:1-Unentschieden. Dieses Aufeinandertreffen findet am Wochenende vom 14. August bis 16. August statt.

Eine große Veränderung gibt es auch in dieser Saison: Vom 21. September bis 6. Oktober befindet sich die Liga in einer Länderspielpause. In dieser gut zweiwöchigen Phase absolvieren die Nationalteams insgesamt vier Länderspiele. Die zweite Pause findet vom 9. bis 17. November statt.

Das letzte Spiel im Kalenderjahr hat es für den FCM dann noch einmal in sich. Am Wochenende vom 18. Dezember bis 20. Dezember müssen die Elbestädter ins Ruhrgebiet zum VfL Bochum.