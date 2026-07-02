Erneuter Auftakt gegen Braunschweig: So sehen die ersten Spiele für FCM aus
Magdeburg - Wie in der vergangenen Saison geht es für den 1. FC Magdeburg auch diesmal am ersten Spieltag zu Hause gegen Braunschweig. Auch die restlichen Duelle sind von der DFL terminiert - nur die zeitliche Ansetzung fehlt noch.
In diesem Jahr wird die Mannschaft von Petrik Sander wohl einen besseren Start erwischen wollen als noch in der letzten Saison. Damals verloren die Elbestädter trotz Überzahl mit 0:1 gegen die Eintracht aus Braunschweig. Die Partie wird am Wochenende vom 7. bis 9. August gespielt.
Die erste Auswärtsfahrt ist auch direkt von besonderer Natur. Dann nämlich geht es für den FCM an die Bremer Brücke zum Aufsteiger VfL Osnabrück. Das letzte Zweitliga-Duell der beiden im April 2024 endete in einem 1:1-Unentschieden. Dieses Aufeinandertreffen findet am Wochenende vom 14. August bis 16. August statt.
Eine große Veränderung gibt es auch in dieser Saison: Vom 21. September bis 6. Oktober befindet sich die Liga in einer Länderspielpause. In dieser gut zweiwöchigen Phase absolvieren die Nationalteams insgesamt vier Länderspiele. Die zweite Pause findet vom 9. bis 17. November statt.
Das letzte Spiel im Kalenderjahr hat es für den FCM dann noch einmal in sich. Am Wochenende vom 18. Dezember bis 20. Dezember müssen die Elbestädter ins Ruhrgebiet zum VfL Bochum.
Der gesamte Spielplan vom 1. FC Magdeburg für die Saison 2026/27 im Überblick
Spieltermine 1. FC Magdeburg in der Hinrunde der 2. Bundesliga:
1. Spieltag: 1. FC Magdeburg - Eintracht Braunschweig (8./9. August 2026)
2. Spieltag: VfL Osnabrück - 1. FC Magdeburg (14. bis 16. August 2026)
3. Spieltag: 1. FC Magdeburg - Holstein Kiel (28. bis 30. August 2026)
4. Spieltag: Hertha BSC - 1. FC Magdeburg (4. bis 6. September 2026)
5. Spieltag: 1. FC Magdeburg - 1. FC Kaiserslautern (11. bis 13. September 2026)
6. Spieltag: Greuther Fürth - 1. FC Magdeburg (18. bis 20. September 2026)
7. Spieltag: 1. FC Magdeburg - Hannover 96 (9. bis 11. Oktober 2026)
8. Spieltag: Dynamo Dresden - 1. FC Magdeburg (16. bis 18. Oktober 2026)
9. Spieltag: 1. FC Magdeburg - Karlsruher SC (23. bis 25. Oktober)
10. Spieltag: Darmstadt 98 - 1. FC Magdeburg (30. Oktober bis 1. November 2026)
11. Spieltag: 1. FC Magdeburg - St. Pauli (6. bis 8. November 2026)
12. Spieltag: Arminia Bielefeld - 1. FC Magdeburg (20. bis 22. November 2026)
13. Spieltag: 1. FC Magdeburg - Energie Cottbus (27. bis 29. November 2026)
14. Spieltag: VfL Wolfsburg - 1. FC Magdeburg (4. bis 6. Dezember 2026)
15. Spieltag: 1. FC Magdeburg - 1. FC Nürnberg (11. bis 13. Dezember 2026)
16. Spieltag: VfL Bochum - 1. FC Magdeburg (18. bis 20. Dezember 2026)
17. Spieltag: 1. FC Magdeburg - 1. FC Heidenheim (15. bis 17. Januar 2027)
Spieltermine 1. FC Magdeburg in der Rückrunde der 2. Bundesliga:
18. Spieltag: Eintracht Braunschweig - 1. FC Magdeburg (22. bis 24. Januar 2027)
19. Spieltag: 1. FC Magdeburg - VfL Osnabrück (29. bis 31. Januar 2027)
20. Spieltag: Holstein Kiel - 1. FC Magdeburg (5. bis 7. Februar 2027)
21. Spieltag: 1. FC Magdeburg - Hertha BSC (12. bis 14. Februar 2027)
22. Spieltag: 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg (19. bis 21. Februar 2027)
23. Spieltag: 1. FC Magdeburg - Greuther Fürth (26. bis 28. Februar 2027)
24. Spieltag: Hannover 96 - 1. FC Magdeburg (2. bis 4. März 2027)
25. Spieltag: 1. FC Magdeburg - Dynamo Dresden (5. bis 7. März 2027)
26. Spieltag: Karlsruher SC - 1. FC Magdeburg (12. bis 14. März 2027)
27. Spieltag: 1. FC Magdeburg - Darmstadt 98 (19. bis 21. März 2027)
28. Spieltag: St. Pauli - 1. FC Magdeburg (2. bis 4. April 2027)
29. Spieltag: 1. FC Magdeburg - Arminia Bielefeld (9. bis 11. April 2027)
30. Spieltag: Energie Cottbus - 1. FC Magdeburg (16. bis 18. April 2027)
31. Spieltag: 1. FC Magdeburg - VfL Wolfsburg (23. bis 25. April 2027)
32. Spieltag: 1. FC Nürnberg - 1. FC Magdeburg (7. bis 9. Mai 2027)
33. Spieltag: 1. FC Magdeburg - VfL Bochum (14. bis 16. Mai 2027)
34. Spieltag: 1. FC Heidenheim - 1. FC Magdeburg (23. Mai, 15.30 Uhr)
Titelfoto: Andreas Gora/dpa