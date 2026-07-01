Erfolgreicher Start in die Vorbereitung: FCM mit erstem Erfolg im Testspiel

Magdeburg - Im ersten Testspiel machte der 1. FC Magdeburg gegen den künftigen Landesligisten Blau-Weiß Neuenhofe eine gute Figur und startete mit dem 9:0-Sieg erfolgreich in die Saisonvorbereitung.

Baris Atik (31) und Co. sorgten in den ersten 45 Minuten für eine 3:0-Führung. © Julius Frick/dpa

Wie es in Freundschaftsspielen so üblich ist, wurde auch diesmal in der Halbzeit die komplette Mannschaft ausgetauscht. Die ersten 45 Minuten absolvierten unter anderem Atik, Zukowski, Michel, Kampa im Tor und auch Neuzugang Reitz schaffte es in die Startaufstellung. Als Kapitän war diesmal Richmond Tachie aktiv.

Von Beginn an machte der FCM wie erwartet das Spiel. Sie ließen die Kugel gut laufen und stellten in den ersten 45 Minuten auf 3:0. Die ersten Torschützen der Saison 26/27 waren Zukowski, Musonda und Bockhorn.

Nach dem Seitenwechsel sammelten dann auch Mac Nulty, Müsel und Manthey ihre ersten Minuten für den FCM. Den Gastgebern aus dem Landkreis Börde war anzumerken, dass die Luft immer enger wurde, doch Magdeburg machte fleißig weiter und schnürte die Gegner regelrecht ein. Ganze sechs Tore konnten die Elbestädter erzielen und gewannen ihr erstes Testspiel damit 9:0.