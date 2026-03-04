"Der Wille ist da": FCM-Coach Sander gibt einen Ausblick auf das Duell mit Elversberg
Magdeburg - Bereits am kommenden Freitagabend (18.30 Uhr) geht es für den 1. FC Magdeburg auswärts gegen die SV Elversberg weiter. FCM-Coach Petrik Sander (65) liefert im Rahmen der Pressekonferenz einen Ausblick auf das kommende Duell.
"Das ist eine Mannschaft, die kaum Fehler macht und die sich ihrer Mittel absolut bewusst ist. Die zocken will und wirklich Fußball spielen will und jede Möglichkeit sucht, die Dinge fußballerisch zu lösen", lobt Sander die kommenden Gegner. Elversberg steht in der Tabelle aktuell auf dem vierten Rang und ist mitten im Rennen um den Aufstieg.
Der 65-Jährige weiß um die Gefahr, die die SVE ausstrahlt: "Sie stehen zu Recht da oben. Sie sind sehr effektiv im Ausnutzen ihrer Möglichkeiten und es wird so ein Spiel werden, wo es darauf ankommt, die Spielweise so zu adaptieren."
Trotz der aktuell schwierigen Phase gibt sich die Mannschaft in den Spielen nie auf. Das rechnet auch Sander seinem Team an: "Der Wille der Mannschaft ist nicht abzusprechen. Wenn dieser Wille nicht da gewesen wäre, kassieren wir [Anm. d. Red.: gegen den KSC] noch das dritte, vierte und fünfte Gegentor. Dieser Wille ist da."
Das Hinspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und der SV Elversberg endete für die Blau-Weißen desolat. 0:4 hieß es am Ende aus Sicht der Elbestädter. Doch auswärts zeigt der FCM bekanntlich ein anderes Gesicht.
Wie durchbricht der 1. FC Magdeburg den Negativtrend?
"Erstmal ist es wichtig, dass man genau analysiert, was für Gründe da eine Rolle spielen. Und das ist dann nicht ein Grund, sondern eine Vielzahl", antwortet Sander auf die Frage, wie man der Negativspirale entkommen kann. Beim FCM kann er diese Gründe klar benennen: "Das sind Zuordnungsprobleme, Standardprobleme und individuelle Fehler."
An diesen Dingen arbeite die Mannschaft gemeinsam mit dem Trainerteam, meint Sander. Für ihn ist auch klar, dass sich das Selbstbewusstsein in einer Partie erarbeitet werden muss, um diese individuellen Fehler zu verhindern und Sicherheit reinzubekommen.
Bei der Erkundigung, ob die kurze Trainingswoche eher als Vorteil oder Nachteil wahrgenommen wird, schmunzelt Sander: "Das weiß man auch erst hinterher. Aber das ist das Schöne im Fußball, dass man schlechte Ergebnisse schnell wiedergutmachen kann."
Die Vergangenheit zeigt, dass der FCM in Elversberg alles andere als schlechte Ergebnisse erzielte: Bisher haben die Elbestädter im Saarland noch nie verloren, das letzte Spiel an der Kaiserlinde gewann der FCM mit 5:2.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa