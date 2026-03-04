"Der Wille ist da": FCM-Coach Sander gibt einen Ausblick auf das Duell mit Elversberg

Magdeburg - Bereits am kommenden Freitagabend (18.30 Uhr) geht es für den 1. FC Magdeburg auswärts gegen die SV Elversberg weiter. FCM-Coach Petrik Sander (65) liefert im Rahmen der Pressekonferenz einen Ausblick auf das kommende Duell.

Im Hinspiel endete die Partie mit einem 0:4 aus Magdeburger Sicht. © Andreas Gora/dpa

"Das ist eine Mannschaft, die kaum Fehler macht und die sich ihrer Mittel absolut bewusst ist. Die zocken will und wirklich Fußball spielen will und jede Möglichkeit sucht, die Dinge fußballerisch zu lösen", lobt Sander die kommenden Gegner. Elversberg steht in der Tabelle aktuell auf dem vierten Rang und ist mitten im Rennen um den Aufstieg.

Der 65-Jährige weiß um die Gefahr, die die SVE ausstrahlt: "Sie stehen zu Recht da oben. Sie sind sehr effektiv im Ausnutzen ihrer Möglichkeiten und es wird so ein Spiel werden, wo es darauf ankommt, die Spielweise so zu adaptieren."

Trotz der aktuell schwierigen Phase gibt sich die Mannschaft in den Spielen nie auf. Das rechnet auch Sander seinem Team an: "Der Wille der Mannschaft ist nicht abzusprechen. Wenn dieser Wille nicht da gewesen wäre, kassieren wir [Anm. d. Red.: gegen den KSC] noch das dritte, vierte und fünfte Gegentor. Dieser Wille ist da."

Das Hinspiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und der SV Elversberg endete für die Blau-Weißen desolat. 0:4 hieß es am Ende aus Sicht der Elbestädter. Doch auswärts zeigt der FCM bekanntlich ein anderes Gesicht.