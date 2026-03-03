"Haltlose Behauptungen": FCM weist Spekulationen um Hugonet zurück

Magdeburg - Mitte Februar war ein Artikel in der " Volksstimme " aufgetaucht, in dem davon berichtet wurde, dass FCM-Verteidiger Jean Hugonet (26) sich mit den unterschiedlichsten Vereinen auseinandersetzt und die Bundesliga als großes Ziel hat. Diese Vorwürfe wurden am Montagabend durch den 1. FC Magdeburg zurückgewiesen.

Ein Wechsel sei bei Jean Hugonet (26) aktuell überhaupt kein Thema. © Robert Michael/dpa

"Insgesamt steht der Verteidiger einem Wechsel zu einem anderen Verein sehr offen gegenüber. Gerne möchte er nach drei Jahren beim FCM den Schritt in die 1. Bundesliga wagen", heißt es im Artikel der Volksstimme.

Diese Zeilen entkräftet der FCM mittels Pressemitteilung: "Wahr ist, dass sich Jean Hugonet zu den im Artikel aufgestellten Behauptungen nie geäußert hat. Auch gab und gibt es - entgegen der Darstellung - bis zum jetzigen Zeitpunkt keinen Wechselwunsch des Spielers, etwaige Anfragen anderer Klubs oder gar die Initiative hinsichtlich eines angestrebten Vereinswechsels."

Auch wenn der Vertrag des Verteidigers im kommenden Sommer ausläuft, scheint ein Wechsel in der aktuellen Phase noch keine Rolle zu spielen. So zumindest kommunizieren die Elbestädter die Situation um Jean Hugonet und betonen im weiteren Verlauf der Pressemitteilung noch einmal, dass die Informationen des Artikels nicht der Wahrheit entsprechen würden:

"Mit Nachdruck weisen wir die jüngst verbreiteten Aussagen entschieden zurück. Es ist in keiner Weise akzeptabel, dass unser Spieler durch haltlose und spekulative Behauptungen in Misskredit gebracht wird. [...] Der 1. FC Magdeburg distanziert sich ausdrücklich von derartigen Mutmaßungen rund um seinen Spieler Jean Hugonet."