"Haltlose Behauptungen": FCM weist Spekulationen um Hugonet zurück
Magdeburg - Mitte Februar war ein Artikel in der "Volksstimme" aufgetaucht, in dem davon berichtet wurde, dass FCM-Verteidiger Jean Hugonet (26) sich mit den unterschiedlichsten Vereinen auseinandersetzt und die Bundesliga als großes Ziel hat. Diese Vorwürfe wurden am Montagabend durch den 1. FC Magdeburg zurückgewiesen.
"Insgesamt steht der Verteidiger einem Wechsel zu einem anderen Verein sehr offen gegenüber. Gerne möchte er nach drei Jahren beim FCM den Schritt in die 1. Bundesliga wagen", heißt es im Artikel der Volksstimme.
Diese Zeilen entkräftet der FCM mittels Pressemitteilung: "Wahr ist, dass sich Jean Hugonet zu den im Artikel aufgestellten Behauptungen nie geäußert hat. Auch gab und gibt es - entgegen der Darstellung - bis zum jetzigen Zeitpunkt keinen Wechselwunsch des Spielers, etwaige Anfragen anderer Klubs oder gar die Initiative hinsichtlich eines angestrebten Vereinswechsels."
Auch wenn der Vertrag des Verteidigers im kommenden Sommer ausläuft, scheint ein Wechsel in der aktuellen Phase noch keine Rolle zu spielen. So zumindest kommunizieren die Elbestädter die Situation um Jean Hugonet und betonen im weiteren Verlauf der Pressemitteilung noch einmal, dass die Informationen des Artikels nicht der Wahrheit entsprechen würden:
"Mit Nachdruck weisen wir die jüngst verbreiteten Aussagen entschieden zurück. Es ist in keiner Weise akzeptabel, dass unser Spieler durch haltlose und spekulative Behauptungen in Misskredit gebracht wird. [...] Der 1. FC Magdeburg distanziert sich ausdrücklich von derartigen Mutmaßungen rund um seinen Spieler Jean Hugonet."
Auch Hugonet positioniert sich zum Thema
Jean Hugonet selbst meldet sich in den sozialen Netzwerken per Instagram zu Wort: "Abgesehen von den Unwahrheiten, die in diesem Artikel geschrieben wurden, hätte ich in der aktuellen Situation, in der wir uns als Team und ich persönlich befinde, niemals auf diese Weise mit der Presse gesprochen", so der 26-Jährige in seiner Story.
Auch ist Hugonet die aktuelle Diskussion nicht nur um mögliche Wechsel, sondern auch um seine Leistung auf dem Platz bewusst. Nicht wenige Fans ließen in den sozialen Medien nach seinem Fehlpass gegen den KSC ihrem Frust freien Lauf, der gebürtige Pariser geht darauf ein und zeigt sich verständnisvoll:
"Ich verstehe vollkommen, dass meine Leistungen kritisiert werden und, dass die Fans frustriert sind. Das ist Fußball und ich bin der Erste, der sehr hart mit sich selbst ins Gericht geht."
Für ihn gibt es bis zum Sommer nur ein Thema: "Ich habe nur ein Ziel für das Saisonende: der Mannschaft und dem Verein zu helfen, den Klassenerhalt zu schaffen. Dafür arbeite ich jeden Tag", äußert sich der Verteidiger mit kämpferischen Worten vor dem so wichtigen Auswärtsspiel gegen Elversberg.
Titelfoto: Robert Michael/dpa