"Keine Trainer-Diskussion": Schork mit klaren Worten zur sportlichen Lage

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg steht nach fünf Niederlagen aus den jüngsten sechs Spielen auf einem direkten Abstiegsplatz und muss jetzt dringend die Trendwende schaffen. Während dieser sportlich sehr angespannten Situation äußert sich Geschäftsführer Otmar Schork (68) erstmals zur aktuellen Lage, der personellen Situation und der Kritik an ihm.

Für Otmar Schork (68) steht eine Trainerdiskussion nicht im Raum. © Harry Langer/dpa

Nach dem verlorenen Spiel gegen den KSC wurden bereits die Fragen nach einem möglichen Trainerwechsel gestellt, doch Schork positioniert sich klar:

"Es gibt keine Trainerdiskussion. Wir haben vollstes Vertrauen in unser Team rund um Petrik Sander und Pascal Ibold. Die Zusammenarbeit mit der Mannschaft funktioniert, was sich auch im Zuge der Hinrunden-Spiele gezeigt hat. [...] Diese Phase war kein Zufall, sondern das Ergebnis einer guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit", so der 65-Jährige.

Auch der Geschäftsführer sieht die Probleme in demselben Bereich, den auch Spieler und Trainer nach dem 1:3 gegen Karlsruhe bemängelt haben: "Insbesondere die Vielzahl an Gegentoren bereitet uns dabei Sorgen - hier müssen wir den Hebel ansetzen und unsere Inhalte verbessern."

Mit 47 Gegentoren in 24 Spielen hat der FCM die zweitschwächste Defensive der Liga. Nur Fürth hat mit 55 Gegentreffern noch mehr zugelassen. Grund dafür sind auch die individuellen Fehler, die sich zu häufig in das Spiel der Magdeburger einschleichen.