Doch kein Abschied: FCM-Akteur verlängert in Magdeburg

Magdeburg - Ursprünglich war Herbert Bockhorn (31) im vorigen Heimspiel schon verabschiedet worden, jetzt folgt der Umschwung. Der 31-Jährige hat seinen Vertrag beim 1. FC Magdeburg verlängert und bleibt den Elbestädtern auch in der kommenden Saison erhalten.

Herbert Bockhorn (31, v.) überzeugte besonders in den vergangenen Wochen mit souveränen Leistungen. © Swen Pförtner/dpa

Schon im Sommer 2024 gab es ein ähnliches Szenario mit dem Verteidiger. Auch damals standen die Zeichen auf Abschied, bevor im Juni die Kehrtwende kam und Bockhorn seine auslaufenden Papiere noch einmal verlängerte.

In der jüngsten Saison wurde der Ugander lange Zeit von Verletzungen geplagt, doch in den vergangenen Wochen spielte er sich zu einem entscheidenden Faktor im Kampf um den Klassenerhalt. In den letzten sieben Partien der Saison '25/'26 stand er in allen Spielen in der Startelf und verhalf zu ganzen vier Siegen.

Auch deshalb ist man beim FCM umso glücklicher, die Zusammenarbeit weiter fortführen zu dürfen: "Wir freuen uns sehr, dass Herbie sich dazu entschieden hat, seinen Vertrag beim FCM zu verlängern. Er hat in der entscheidenden Endphase der vergangenen Saison richtig Fahrt aufgenommen", wird Sportdirektor Peer Jaekel (44) in der Pressemitteilung zitiert.