Neuzugänge zeigen, was sie können: FCM siegt gegen Bundesligist Paderborn
Paderborn - Zwei Wochen vor dem offiziellen Saisonstart zeigte der 1. FC Magdeburg im Testspiel gegen den Bundesligisten Paderborn eine sehr starke Leistung und gewann mit 2:0. Besonders in der Offensive offenbarte sich eine enorme Spielfreude.
Eine von diesen Offensivaktionen nutzte Neuzugang Emmanuel Iyoha (28), der mit einem sehenswerten Schlenzer die 1:0-Führung bescherte. FCM-Coach Petrik Sander (65) freute sich nach dem Treffer mit für seinen Schützling:
"Ein solches Tor ist unglaublich wichtig für den Kopf. Das bringt Selbstvertrauen." Auch im weiteren Verlauf des Spiels kamen die Elbestädter zu guten Möglichkeiten, ließen die doppelte Führung zunächst jedoch liegen.
In der 66. Minute allerdings war es dann eine Ko-Produktion zweier weiterer Neuzugänge: Paul Jaeckel (28) stieg nach einem Freistoß von Torben Müsel (27) am höchsten und nickte den Ball per Kopf zum 2:0 ins Gehäuse.
Petrik Sander zeigte sich nach diesem vorletzten Testspiel vor der Saisoneröffnung sehr zufrieden und hat "sehr viele positive Dinge gesehen, die wir mitnehmen können".
FCM-Coach Pascal Ibold zufrieden mit der Leistung
Auch Coach Pascal Ibold (36) zeigt sich nach dem gelungenen Test zufrieden und freut sich sehr über die weiße Weste: "Es ist in der Phase, wo wir uns aktuell befinden, sehr wichtig, dass wir hinten auch die Null halten."
Nach der letzten Saison war es kein Geheimnis, dass beim 1. FC Magdeburg intensiv an den Standards gearbeitet werden müsste. Dass diese Arbeit im Freundschaftsspiel direkt Früchte trägt, ist ein gutes Zeichen, so Ibold:
"Das war auf jeden Fall ein Thema bei uns in der Sommerpause, dass wir bei Standards gefährlicher werden wollen. Und dann ist es cool, dass Paul Jaeckel den als Neuzugang direkt reinmacht."
Auch wenn dieses 2:0 für Selbstbewusstsein sorgen und sich über den Sieg gegen einen Bundesliga-Aufsteiger auch gefreut werden darf, wissen alle Beteiligten, dass es sich "nur" um einen Test handelte: "Trotzdem sind wir gut beraten, wenn wir den Ball weiter flach halten", so Ibold.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa