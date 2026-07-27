Neuzugänge zeigen, was sie können: FCM siegt gegen Bundesligist Paderborn

Paderborn - Zwei Wochen vor dem offiziellen Saisonstart zeigte der 1. FC Magdeburg im Testspiel gegen den Bundesligisten Paderborn eine sehr starke Leistung und gewann mit 2:0. Besonders in der Offensive offenbarte sich eine enorme Spielfreude.

Beim 2:0 hatten die Neuzugänge einen erheblichen Anteil am Erfolg. Aber auch bekannte Gesichter, wie hier Alexander Nollenberger (29), leisteten ihren Beitrag. © Andreas Gora/dpa

Eine von diesen Offensivaktionen nutzte Neuzugang Emmanuel Iyoha (28), der mit einem sehenswerten Schlenzer die 1:0-Führung bescherte. FCM-Coach Petrik Sander (65) freute sich nach dem Treffer mit für seinen Schützling:

"Ein solches Tor ist unglaublich wichtig für den Kopf. Das bringt Selbstvertrauen." Auch im weiteren Verlauf des Spiels kamen die Elbestädter zu guten Möglichkeiten, ließen die doppelte Führung zunächst jedoch liegen.

In der 66. Minute allerdings war es dann eine Ko-Produktion zweier weiterer Neuzugänge: Paul Jaeckel (28) stieg nach einem Freistoß von Torben Müsel (27) am höchsten und nickte den Ball per Kopf zum 2:0 ins Gehäuse.

Petrik Sander zeigte sich nach diesem vorletzten Testspiel vor der Saisoneröffnung sehr zufrieden und hat "sehr viele positive Dinge gesehen, die wir mitnehmen können".