Zweifel beseitigt: Mateusz Żukowski stürmt auch in der kommenden Saison für den FCM
Magdeburg - Es sind nur noch wenige Wochen, bis die 2. Liga startet und der 1. FC Magdeburg kann im Endspurt der Sommervorbereitung ein ganz wichtiges Zeichen setzen. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, hat Top-Torjäger Mateusz Żukowski (24) seinen Vertrag verlängert.
Der 24-Jährige war im letzten Sommer als Rechtsverteidiger an die Elbe gekommen, doch unter FCM-Coach Petrik Sander (65) wurde er zum Stürmer umfunktioniert. Nachdem er seinen Mittelfußbruch zu Beginn der Saison überstanden hatte, avancierte der Pole zu einem der wichtigsten Faktoren im Magdeburger Spiel.
In seinen 22 Auftritten im FCM-Dress schoss Żukowski ganze 17 Tore und war damit der drittbeste Torjäger der vergangenen Zweitligasaison. Gemeinsam mit Baris Atik (31) sorgte er für enorme Unruhe in der gegnerischen Defensive.
"Mateusz Żukowski ist für uns weit mehr als nur ein herausragender Stürmer. Mateusz hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Entwicklung genommen und sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Gesicht unserer Mannschaft entwickelt", wird Sportdirektor Peer Jaekel (44) zitiert.
Wie der 1. FC Magdeburg mitteilte, läuft das neue Arbeitspapier von Żukowski bis 2029. Weitere Vertragsdetails bezüglich einer möglichen Ausstiegsklausel wurden nicht genannt.
Żukowski sei der FCM "ans Herz gewachsen"
In den letzten Wochen war unklar, ob der Pole an der Elbe bleiben würde, häufig wurde über Angebote auch aus der Bundesliga spekuliert. Peer Jaekel betont allerdings, dass er in den Gesprächen immer wieder gemerkt habe, wie wohl Żukowski sich in dem Magdeburger Umfeld fühlt:
"Wir haben in den vergangenen Monaten viele offene und vertrauensvolle Gespräche geführt. Dabei war jederzeit spürbar, wie sehr ihm der Verein, die Stadt und unsere Fans ans Herz gewachsen sind."
Auch Żukowski selbst wusste um die Bedeutung seiner Entscheidung: "Mir war bewusst, dass diese Entscheidung eine sehr wichtige ist, deshalb wollte ich mir die nötige Zeit nehmen, um alle Aspekte in Ruhe abzuwägen."
Gründe für die Verlängerung hatte der 24-Jährige genug: "Auch innerhalb der Mannschaft fühle ich mich sehr wohl. Wir haben ein tolles Team und einen starken Zusammenhalt.[...]. Dazu kommt die besondere Atmosphäre im Stadion, die Unterstützung und die Liebe, die mir die Fans seit meinem ersten Tag entgegenbringen. Dieses Gesamtpaket ist etwas ganz Besonderes."
Titelfoto: 1. FC Magdeburg