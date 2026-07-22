Zweifel beseitigt: Mateusz Żukowski stürmt auch in der kommenden Saison für den FCM

Magdeburg - Es sind nur noch wenige Wochen, bis die 2. Liga startet und der 1. FC Magdeburg kann im Endspurt der Sommervorbereitung ein ganz wichtiges Zeichen setzen. Wie der Verein am Mittwoch bekannt gab, hat Top-Torjäger Mateusz Żukowski (24) seinen Vertrag verlängert.

Mateusz Żukowski (24) kam in der letzten Saison auf 17 Tore in 22 Einsätzen. © 1. FC Magdeburg

Der 24-Jährige war im letzten Sommer als Rechtsverteidiger an die Elbe gekommen, doch unter FCM-Coach Petrik Sander (65) wurde er zum Stürmer umfunktioniert. Nachdem er seinen Mittelfußbruch zu Beginn der Saison überstanden hatte, avancierte der Pole zu einem der wichtigsten Faktoren im Magdeburger Spiel.

In seinen 22 Auftritten im FCM-Dress schoss Żukowski ganze 17 Tore und war damit der drittbeste Torjäger der vergangenen Zweitligasaison. Gemeinsam mit Baris Atik (31) sorgte er für enorme Unruhe in der gegnerischen Defensive.

"Mateusz Żukowski ist für uns weit mehr als nur ein herausragender Stürmer. Mateusz hat in den vergangenen Monaten eine beeindruckende Entwicklung genommen und sich innerhalb kürzester Zeit zu einem Gesicht unserer Mannschaft entwickelt", wird Sportdirektor Peer Jaekel (44) zitiert.

Wie der 1. FC Magdeburg mitteilte, läuft das neue Arbeitspapier von Żukowski bis 2029. Weitere Vertragsdetails bezüglich einer möglichen Ausstiegsklausel wurden nicht genannt.