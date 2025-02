Dumm-Platzverweis! Atik provoziert und fliegt bei Magdeburg-Pleite!

Karlsruhe - Der 1. FC Magdeburg ist in dieser Saison eine absolute Auswärtsmacht. Doch am Samstagnachmittag beim Karlsruher SC gab es einen ziemlichen Statistik-Dämpfer. Trotz Führung mussten sich die Sachsen-Anhalter am Ende mit 1:3 (1:1) geschlagen geben. Richtig bitter ist zudem der Platzverweis von Baris Atik.