Kaars-Wahnsinn auf Schalke: 1. FC Magdeburg zerlegt Königsblau!

Gelsenkirchen - Sehr intensive und ansehnliche Nummer in der 2. Bundesliga am Samstagabend! Der FC Schalke 04 und der 1. FC Magdeburg liefern sich lange ein Duell auf Augenhöhe. Doch die Gäste machen wunderschöne Tore, der bärenstarke Martijn Kaars trifft vier Mal und macht jegliche königsblaue Punkthoffnungen kaputt. Am Ende gewinnt der FCM 5:2 (2:0) auswärts!

Noch vor Anpfiff wurde einiges an Pyro gezündet. Die Sicht auf dem Platz war danach leicht miserabel. © Bernd Thissen/dpa

Schon in der Vergangenheit lieferte dieses Aufeinandertreffen immer viele Tore. Und so offensiv, wie beide Teams eingestellt waren, hatte man schnell die Erwartung, dass es auch wieder so laufen würde.

Doch zunächst versemmelten sowohl Königsblau als auch die Gäste mehrere gute Möglichkeiten.

Erst in der 29. Minute lag der Ball im Netz. Nach einem Einwurf(!) machte es Magdeburg einfach gedankenschneller. Livan Burcu fand die Lücke in der Abwehr und steckte durch zu Kaars, der per Heber das 1:0 machte.

In der Folge wurde es gefühlt immer wilder. Beide Mannschaften schenkten sich nichts. Immer wieder gab es kleinere Fouls. Und eins davon nutzten die Gäste rotzfrech zum 2:0.

Während sich die Schalker noch beschwerten, dass ein Pfiff im Mittelfeld ungerechtfertigt gewesen sei, führte Silas Gnaka den fälligen Freistoß bereits aus. In der Spitze war wieder Kaars zur Stelle (45.+2). Danach bebte die Veltins-Arena, weil die Schalkefans natürlich nicht mit der Schiedsrichterentscheidung einverstanden waren.