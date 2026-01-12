Ein Winter ohne Neuzugänge für den FCM?

Magdeburg - Die Rückrunde der 2. Liga beginnt für den 1. FC Magdeburg bereits am kommenden Freitag, doch nach wie vor keine Neuzugänge auf dem Platz. FCM-Sportchef Otmar Schork (68) lässt auf der Abschluss-Medienrunde im Trainingslager durchsickern, ob auf dem Transfermarkt noch zugeschlagen wird.

Otmar Schork (68) wird versuchen ein Team für die Rückrunde zu basteln, das den Klassenerhalt schaffen kann. © Harry Langer/dpa

"Es hat sich nichts konkretisiert", so der 68-Jährige in der Abschlussrunde zur Volksstimme. Zu einem Transfer hat Schork eine ganz ähnliche Einstellung wie Trainer Sander: "Es ist wichtig, nicht nur einen Noteinkauf zu tätigen."

"Viel mehr ist die Erkenntnis da, dass wir eigentlich alle Positionen doppelt besetzt haben und die Optionen da sind", erzählte Otmar Schork in der letzten Presserunde in Side.

Zwischen den Zeilen lässt sich erkennen, dass sich die FCM-Fans wohl noch gedulden müssen, falls es überhaupt zu einem Transfer kommt.

In den letzten Tagen tauchte in den Gerüchten der Name Jessic Ngankam immer häufiger auf. Der 25-jährige Stürmer strebt noch im Winter eine Leihe weg von Frankfurt an, um auf Spielpraxis zu kommen. Ob an den Spekulationen etwas dran ist, lässt Schork offen: "Spielernamen, die gehandelt werden, werde ich nicht kommentieren."