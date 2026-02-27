Individuelle Fehler beim FCM: Die Lösung liegt auf und neben dem Platz

Magdeburg - Die Abwehrleistung des 1. FC Magdeburg bleibt auch bei der Pressekonferenz im Rahmen des kommenden Duells gegen den Karlsruher SC ein Thema. Coach Petrik Sander (65) richtet sich mit klaren Worten an sein eigenes Team.

Insgesamt 15 Gegentore hat der FCM in den letzten fünf Spielen kassiert. © Uli Deck/dpa

"Wir müssen diese individuellen Böcke abstellen, das ist die ganz klare Aufgabe", erklärt Sander gewohnt sachlich. Er betont immer wieder, dass der Fußball eben ein Fehlersport sei und sich der FCM oft selbst in Bedrängnis bringe: "Egal, was du machst, wenn du diese groben individuellen Schnitzer hast, dann wird es schwierig. Wir können uns nicht immer auf Mateusz Zukowski verlassen."

Für den 65-Jährigen geht die Lösung über den Einzelnen hinaus. Für ihn ist es durchaus möglich, diese individuellen Fehler auch als Mannschaft zu verhindern. Sander spricht davon, dass es darum gehen muss, sich "nicht nur um sich selbst zu kümmern, sondern auch zu kommunizieren, wenn der Mitspieler einen Fehler macht". Der erfahrene FCM-Coach weiß, dass das "nicht einfach" sei, es müsse aber der "nächste Schritt" sein.

Das System zu verändern, sodass es eventuell zu weniger Spektakel-Fußball bei den Elbestädtern kommt, daran hat das Trainerteam noch keinen Gedanken verschwendet: "Wir könnten den Bus parken, spielen dann mit langen Bällen und vorne hilft der liebe Gott oder Mateusz Zukowski. Aber das ist doch nicht unsere Art, Fußball zu spielen", winkt Sander ab. Er möchte bei seinem Stil bleiben, der, bis auf die Ergebnisse, gut funktioniert.

Natürlich weiß auch der Trainer, dass der Ball sich in den vergangenen Spielen zu häufig im eigenen Gehäuse befand: "Grundgerüst ist die Abwehrarbeit. Daraus werden Spiele gewonnen. Und wenn hinten die Null nicht steht, dann wird es schon schwieriger."