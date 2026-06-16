16.06.2026 13:36 Viele Optionen in Magdeburg: Wie geht es für die FCM-Profis weiter?

Während die Weltmeisterschaft in vollem Gange ist, wird sich beim 1. FC Magdeburg weiter auf die kommende Saison vorbereitet.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Während die Weltmeisterschaft in vollem Gange ist, wird sich beim 1. FC Magdeburg weiter auf die kommende Saison vorbereitet. Mit mehreren starken Transfers wurden bereits die Weichen gelegt, trotzdem gibt es noch einige Fragezeichen.

Bei einigen FCM-Akteuren ist eine Verlängerung weiterhin nicht ausgeschlossen. © Julius Frick/dpa Mit der Vertragsverlängerung vom defensiven Mittelfeldakteur Falko Michel wurde eines dieser Fragezeichen gelöst. Der 25-Jährige bleibt trotz mehrerer Angebote auch in der kommenden Saison an der Elbe. Weiterhin fraglich ist unter anderem die Zukunft von Philipp Hercher (30), Silas Gnaka (27) und Marcus Mathisen (30). Besonders Mathisen war in der letzten Saison einer der Inbegriffe der wiedergewonnen defensiven Stabilität. Ihn würden wohl viele FCM-Anhänger und Verantwortliche gerne auch im nächsten Jahr im blau-weißen Dress begrüßen. Mathisen hatte erst jüngst in den dänischen Medien bestätigt, dass ihm ein Angebot der Blau-Weißen vorliege. Dass der Däne sich in Magdeburg wohlfühlt, ist ebenfalls kein Geheimnis. 1. FC Magdeburg Zukunft liegt in Magdeburg: Falko Michel verlängert beim FCM Der FCM wird sich um seine Dienste weiterhin bemühen, denn eines der großen Ziele der Elbestädter ist immer noch, mit einer so gut wie fertigen Mannschaft in das Training zu starten. Dazu gehört auch, bei fraglichen Personalien so schnell wie möglich zu einer Antwort zu kommen.

Wichtige FCM-Personalie noch nicht geklärt