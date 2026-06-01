Erster Neuzugang an der Elbe: Das erwartet die FCM-Anhänger mit Tony Reitz
Magdeburg - Mit einem Namen, der in der deutschen Fußballlandschaft schon bekannt ist, sind natürlich auch immer Erwartungen verbunden. So auch für Tony Reitz (21), der vor wenigen Tagen als erster Neuzugang beim 1. FC Magdeburg vorgestellt wurde. Die FCM-Anhänger dürfen sich auf ein Profil freuen, das gut in das System vom FCM hineinpasst.
Der 21-Jährige kommt von der zweiten Mannschaft des BVB an die Elbe, wo er in der vorigen Saison insgesamt auf 32 Einsätze kam. Mit vier Toren und gleich zwölf Vorlagen war der Linksfuß durchschnittlich in jedem zweiten Spiel mindestens an einem Treffer direkt beteiligt.
Positionstechnisch hat der gebürtige Duisburger beim BVB vereinzelt auch in der Innenverteidigung agiert, hauptsächlich ist er allerdings mit der Rolle des Sechsers, also im defensiven Mittelfeld, vertraut, welche er wohl auch beim FCM einnehmen wird. Seine Variabilität ist bei der Kaderplanung dennoch ein großer Vorteil für das Trainerteam, einhergehend mit weiteren Stärken.
"Seine Spielintelligenz hilft ihm dabei, Situationen früh zu erkennen und kluge Entscheidungen auf dem Platz zu treffen. Trotz seines jungen Alters bringt Tony bereits viele sehr gute Grundlagen mit [...]. Wir sehen in ihm viel Potenzial, das wir hier beim Club gemeinsam weiter fördern wollen", wird Sportdirektor Peer Jaekel (43) in der FCM-Pressemitteilung zitiert.
Eine weitere Stärke, auf die sich die FCM-Anhänger freuen dürfen: Tony Reitz war beim BVB für die Standards zuständig und legte mit seinem präzisen linken Fuß einige Treffer auf. Für die Elbestädter ist es enorm hilfreich, neben Baris Atik (31) einen weiteren Standardschützen zu haben.
Kann er sich in Liga zwei etablieren?
Spannend wird natürlich zu sehen sein, inwiefern sich der 21-Jährige an die Qualität des deutschen Unterhauses anpassen kann. Mit dem Sprung von der vierten in die zweite Liga traut er sich einen mutigen Schritt zu. Schließlich ist besonders das Tempo im defensiven Mittelfeld deutlich höher als noch in der Regionalliga.
Reitz ist ein sogenannter Box-to-Box-Spieler, was bedeutet, dass er besonders zwischen den Strafräumen zu finden sein wird und seine Spielstärke im Mittelfeld zur Geltung kommen lassen wird. Er hat mit seinem linken Fuß ein sehr starkes Aufbauspiel und bewies in der Regionalliga schon, dass er ein Stabilisator für eine Mannschaft sein kann.
Als spielstarker defensiver Mittelfeldakteur passt er sehr gut in das Spielsystem der Magdeburger, die auf dieser Position zuletzt einige Abgänge hinnehmen mussten. Stand jetzt werden sowohl Laurin Ulrich, Falko Michel als auch Silas Gnaka den Verein verlassen, mit Reitz kommt jetzt ein Profi, der diese Lücke möglicherweise füllen kann.
Zu seiner zukünftigen Rolle gab es natürlich schon Gespräche: "Die Verantwortlichen haben mir einen klaren Plan für die Zukunft aufgezeigt. Jetzt liegt es an mir, das in mich gesetzte Vertrauen mit Leistung und harter Arbeit zurückzuzahlen", so Reitz.
Titelfoto: 1. FC Magdeburg