01.06.2026 11:30 Erster Neuzugang an der Elbe: Das erwartet die FCM-Anhänger mit Tony Reitz

Mit Tony Reitz hat der 1. FC Magdeburg vor wenigen Tagen den ersten Sommerneuzugang vorgestellt. Sein Profil zeigt vielversprechende Anlagen.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Mit einem Namen, der in der deutschen Fußballlandschaft schon bekannt ist, sind natürlich auch immer Erwartungen verbunden. So auch für Tony Reitz (21), der vor wenigen Tagen als erster Neuzugang beim 1. FC Magdeburg vorgestellt wurde. Die FCM-Anhänger dürfen sich auf ein Profil freuen, das gut in das System vom FCM hineinpasst.

Er ist der erste Sommerneuzugang der Magdeburger: Tony Reitz (21, r.). © 1. FC Magdeburg Der 21-Jährige kommt von der zweiten Mannschaft des BVB an die Elbe, wo er in der vorigen Saison insgesamt auf 32 Einsätze kam. Mit vier Toren und gleich zwölf Vorlagen war der Linksfuß durchschnittlich in jedem zweiten Spiel mindestens an einem Treffer direkt beteiligt. Positionstechnisch hat der gebürtige Duisburger beim BVB vereinzelt auch in der Innenverteidigung agiert, hauptsächlich ist er allerdings mit der Rolle des Sechsers, also im defensiven Mittelfeld, vertraut, welche er wohl auch beim FCM einnehmen wird. Seine Variabilität ist bei der Kaderplanung dennoch ein großer Vorteil für das Trainerteam, einhergehend mit weiteren Stärken. "Seine Spielintelligenz hilft ihm dabei, Situationen früh zu erkennen und kluge Entscheidungen auf dem Platz zu treffen. Trotz seines jungen Alters bringt Tony bereits viele sehr gute Grundlagen mit [...]. Wir sehen in ihm viel Potenzial, das wir hier beim Club gemeinsam weiter fördern wollen", wird Sportdirektor Peer Jaekel (43) in der FCM-Pressemitteilung zitiert. 1. FC Magdeburg Sein Bruder sorgte mit RB-Wechsel für Wirbel: Magdeburg zieht Kapitän vom BVB II an Land Eine weitere Stärke, auf die sich die FCM-Anhänger freuen dürfen: Tony Reitz war beim BVB für die Standards zuständig und legte mit seinem präzisen linken Fuß einige Treffer auf. Für die Elbestädter ist es enorm hilfreich, neben Baris Atik (31) einen weiteren Standardschützen zu haben.

Kann er sich in Liga zwei etablieren?