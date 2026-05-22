Weiterer Personalwechsel steht fest: FCM-Akteur wechselt nach Nürnberg

Magdeburg - Erst vor knapp einem Jahr war Rayan Ghrieb (27) zum 1. FC Magdeburg gewechselt, jetzt ist das Kapitel an der Elbe für ihn schon wieder vorbei. Der französische Flügelspieler wechselt zur neuen Saison zum Ligakonkurrenten aus Nürnberg, wie der FCM per Pressemitteilung berichtet.

Zuletzt wurde Rayan Ghrieb (27) durch eine Verletzung ausgebremst. © Uwe Anspach/dpa

Nachdem der Angreifer zu Beginn der Saison noch auf regelmäßige Startelfeinsätze gekommen war, musste er sich im weiteren Verlauf vor allem mit Joker-Einsätzen zufriedengeben. In seinen 27 Ligaspielen für den FCM traf der gebürtige Straßburger viermal und legte drei Tore vor. Das letzte Heimspiel verpasste der Linksfuß aufgrund einer Verletzung im Hüftbeuger.

"Rayan Ghrieb hat immer alles für den 1. FC Magdeburg gegeben und sich dabei stets in den Dienst unserer Mannschaft gestellt. In den vergangenen Tagen hat Rayan allerdings den Wunsch bei uns hinterlegt, sich sportlich neu orientieren zu wollen", wird Sportdirektor Peer Jaekel in der Pressemitteilung zitiert.

"Gemeinsam sind wir daher zu dem Entschluss gekommen, neue Perspektiven für beide Seiten zu schaffen. Wir bedanken uns bei Rayan für seinen Einsatz in Blau-Weiß und wünschen ihm für seine sportliche wie persönliche Zukunft alles Gute", heißt es weiter.