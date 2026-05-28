Sein Bruder sorgte mit RB-Wechsel für Wirbel: Magdeburg zieht Kapitän vom BVB II an Land

Tony Reitz (21) wechselt offenbar vom BVB II zum 1. FC Magdeburg. © IMAGO / HMB-Media

Wie Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, gelang es dem Klub aus der 2. Bundesliga, das Talent für eine Ablöse von rund 400.000 Euro von Borussia Dortmund II an die Elbe zu locken.

Dort soll er einen Vertrag bis Ende Juni 2028 plus Option für ein weiteres Jahr unterschreiben.

An diesem Freitag sollen sowohl der Medizincheck als auch die Vertragsunterschrift über die Bühne gehen. Der bisherige Kapitän der zweiten Mannschaft des BVB spielte wie sein Bruder zunächst in Gladbach, wechselte im Februar 2025 von der Zweiten der Fohlen zum BVB.

Dort lief er in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga West 32 Mal für den Klub auf, schoss dabei vier Tore und bereitete zwölf Treffer vor.

Viele Vereine hatten nach starken Leistungen ein Auge auf den Jungstar geworfen, Magdeburg um den neuen Sportdirektor Peer Jaekel (43) machte das Rennen.

Somit packt nicht nur sein Bruder Rocco die Koffer gen Osten, sondern eben auch Tony. Er wäre der erste Neuzugang der Blau-Weißen.