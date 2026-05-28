Sein Bruder sorgte mit RB-Wechsel für Wirbel: Magdeburg zieht Kapitän vom BVB II an Land
Magdeburg - Sein Bruder Rocco Reitz (23) sorgte mit seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach zu RB Leipzig zur neuen Saison für jede Menge Wirbel in der Bundesliga, jetzt folgt ihm sein Bruder Tony Reitz (21) in den Osten. Der defensive Mittelfeldspieler heuert beim 1. FC Magdeburg an.
Wie Transferexperte Florian Plettenberg berichtet, gelang es dem Klub aus der 2. Bundesliga, das Talent für eine Ablöse von rund 400.000 Euro von Borussia Dortmund II an die Elbe zu locken.
Dort soll er einen Vertrag bis Ende Juni 2028 plus Option für ein weiteres Jahr unterschreiben.
An diesem Freitag sollen sowohl der Medizincheck als auch die Vertragsunterschrift über die Bühne gehen. Der bisherige Kapitän der zweiten Mannschaft des BVB spielte wie sein Bruder zunächst in Gladbach, wechselte im Februar 2025 von der Zweiten der Fohlen zum BVB.
Dort lief er in der abgelaufenen Saison in der Regionalliga West 32 Mal für den Klub auf, schoss dabei vier Tore und bereitete zwölf Treffer vor.
Viele Vereine hatten nach starken Leistungen ein Auge auf den Jungstar geworfen, Magdeburg um den neuen Sportdirektor Peer Jaekel (43) machte das Rennen.
Somit packt nicht nur sein Bruder Rocco die Koffer gen Osten, sondern eben auch Tony. Er wäre der erste Neuzugang der Blau-Weißen.
Wechsel von Rocco Reitz zu RB Leipzig sorgte in Gladbach für Entsetzen
Rocco Reitz hatte Mitte März bei seinem bisherigen Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach und vor allem dessen Anhängern für wenig Begeisterung gesorgt, als sein Wechsel zur neuen Saison zu RB Leipzig bekannt wurde.
Bei den Roten Bullen unterschrieb der Mittelfeldspieler einen Fünfjahres-Vertrag bis Ende Juni 2031. Für rund 23 Millionen Euro sicherten sich die Sachsen die Dienste des Kapitäns der Fohlen.
Bereits mit sieben Jahren war der gebürtige Duisburger nach Gladbach gewechselt, durchlief dort sämtliche Nachwuchsmannschaften und feierte mit nur 18 Jahren im Oktober 2020 sein Bundesliga-Debüt.
Nachdem die News offiziell war, gab es erste Schmähplakate gegen Reitz. Beim Auswärtsspiel in Leipzig stand auf einem Banner: "Wer das hier will, darf niemals unser Kapitän sein."
Am letzten Spieltag legten die eigenen Fans nach: "Im Abstiegskampf und der Derbywoche als Kapitän die Segel streichen - sicherlich wirst Du bei RB menschlich reifen", hieß es.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / HMB-Media, Fabian Strauch/dpa