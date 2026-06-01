Essen gibt Abschied bekannt: Torben Müsel vor Wechsel zum FCM?
Magdeburg - Die Sommerpause ist auch immer die Zeit der Gerüchte und dem 1. FC Magdeburg stehen spannende Wochen bevor. Schließlich möchte man bei den Elbestädtern einen Kader zusammenstellen, der im besten Fall nichts mit dem Abstieg zu tun hat. Eine dieser diskutierten Personalien ist Torben Müsel (26).
Mit Tony Reitz (21) haben sich die Magdeburger bereits ihren ersten Neuzugang der Sommerpause geangelt. Doch die Gerüchteküche brodelt weiter und sowohl Zu- als auch Abgänge werden heftig diskutiert. Die Elbestädter werden weitere Verstärkungen brauchen, um die kommende Saison erfolgreicher zu gestalten als das vergangene Jahr.
Einer der häufigsten genannten möglichen Personalien ist Torben Müsel (26). Der Mittelfeldakteur stand zuletzt bei Rot-Weiss Essen unter Vertrag, beide Parteien gaben allerdings in den Morgenstunden bekannt, dass sich die Wege im Sommer trennen werden. Nach TAG24-Informationen ist ein Transfer an die Elbe durchaus denkbar.
Im Rennen um den Mittelfeldakteur sei auch noch Energie Cottbus, die als Aufsteiger allerdings wohl schlechtere Karten haben. Müsel hat in der vorigen Saison nur ein einziges Ligaspiel verpasst und könnte im Mittelfeld für zusätzliche Erfahrung und Stabilität sorgen.
Klar ist: Torben Müsel wird in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen. Zu welchem Verein es ihn letztendlich treibt, werden die kommenden Tage und Wochen zeigen.
Titelfoto: Lucca Fundel/dpa