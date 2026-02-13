FCM-Coach vor Kellerduell: "Wollen den Gegner zu etwas zwingen"

Magdeburg - Abstiegskampf pur in der Avnet-Arena: Am kommenden Sonntag (13:30) wird der 1. FC Magdeburg im Duell mit Arminia Bielefeld gefordert sein. Die beiden Mannschaften trennt nur ein einzelner Zähler und mit einem Sieg könnte der FCM tabellarisch zumindest einen direkten Konkurrenten hinter sich lassen.

Das Erfolgsduo bestehend aus Baris Atik (l., 31) und Mateusz Zukowski (24) wird auch diesmal wieder eine wichtige Rolle spielen. © Jens Niering/dpa

Gleich zu Beginn der Pressekonferenz sorgt FCM-Coach Petrik Sander (65) für Durchatmen bei den Fans: Obwohl Rayan Ghrieb (26) und Baris Atik (31) beide die öffentliche Einheit am Dienstag verpassten, sind sie für das kommende Spiel einsatzbereit: "Derzeit haben wir keinerlei krankheitsbedingte Ausfälle, wir können also fast aus dem Vollen schöpfen".

Neben den Langzeitverletzten gesellt sich auch Unglücksrabe Daniel Heber (31) wieder zu den Ausfällen. Petrik Sander erläutert den Grund: "Er versucht immer wieder ranzukommen und wird immer wieder zurückgeworfen, weil das Knie reagiert".

Die Partie selbst prognostiziert Sander als ein Duell der anstrengenden Art: "Uns erwartet ein sehr laufintensives Spiel. Das ist eine Mannschaft, die sowohl in der Umschaltbewegung, als auch in der Rückwärtsbewegung sehr schnell ist".

Gleichzeitig betont er, wie schon in den Wochen zuvor, dass seine Mannschaft ihr eigenes Spiel durchsetzen will: "Wir wollen nicht auf die Stärken der Gegner reagieren, das ist nicht der richtige Ansatz. Wir wollen den Gegner zu etwas zwingen, damit sind wir bisher ganz gut gefahren."