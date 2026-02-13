Vorsicht, FCM: Arminia Bielefeld hat Stärken bei Standards

Magdeburg - Am kommenden Sonntag empfängt der 1. FC Magdeburg in einem weiteren direkten Duell um den Klassenerhalt die Arminia aus Bielefeld in der Avnet-Arena. Ab 13.30 Uhr wird der Ball rollen und der FCM wird unter allen Umständen versuchen, Standards zu vermeiden. Nicht nur wegen der eigenen Schwächen, sondern weil Bielefeld in Sachen Standards eine der besten Mannschaften der 2. Liga ist.

Das Hinspiel gewannen die Bielefelder mit 2:0. © Marius Becker/dpa

Bereits 19 Tore konnte die Mannschaft von Mitch Kniat (40) in der laufenden Saison nur durch Standards erzielen. Zur ganzen Wahrheit gehört zwar auch, dass sieben dieser Treffer durch Elfmeter erzielt wurden, trotzdem ist das ein Wert, der sich sehen lassen kann. Schließlich hat Bielefeld bisher nur 33 Tore geschossen.

Auch wegen dieser potenziellen Gefahr hat FCM-Coach Petrik Sander (65) mit seiner Mannschaft in der laufenden Trainingswoche intensiv an Standards trainiert. Bei der öffentlichen Einheit am Dienstag war zuletzt zu bestaunen, wie die ganz besondere Variante, bei der sich mehrere Spieler im Fünferraum bedrängen, geübt wurde.

Grund für zu viel Sorge gibt es allerdings nicht: Die Arminia hat besonders auswärts Probleme, an Punkte zu kommen. Am zweiten Spieltag holten sie in Kiel (2:0) ihren ersten und bislang letzten Sieg vor fremder Kulisse, ansonsten spielten sie viermal unentschieden und mussten sich fünfmal geschlagen geben.