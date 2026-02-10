Richmond Tachie im TAG24-Interview: "Es geht mehr als nur Abstiegskampf"

Magdeburg - Fast sah es so aus, als würde der 1. FC Magdeburg ohne Neuzugang in die Rückrunde starten. Dann wurde am Deadline-Day Richmond Tachie (26) verpflichtet. Der gebürtige Berliner erzählt im Interview mit TAG24 von seiner ersten Woche in Blau-Weiß, seinen Ambitionen und welches Konsolenspiel er am liebsten zockt.

Der 26-Jährige hatte mit dem 5:4-Sieg in Fürth einen recht unterhaltsamen Auftakt mit seinem neuen Team. © David Inderlied/dpa

TAG24: Du bist jetzt seit einer Woche hier, wie ist dir die erste Woche ergangen, hast du dich schon eingelebt?

Richmond Tachie: Eingelebt zu sagen, ist schwierig, ich bin aber auf jeden Fall angekommen. Es ging relativ schnell, ich bin noch im Hotel. Die Mannschaft hat mich in der Woche aber gut aufgenommen und ich glaube, wir hatten auch einen guten Start mit dem Wochenende und dem Sieg.

TAG24: Was sind die Gründe für dich gewesen, dass du nach Magdeburg gewechselt bist?

Tachie: Ich war in Kaiserslautern nicht mehr so zufrieden und dann hab ich mit den Verantwortlichen hier geredet und musste nicht lang überlegen. Sie haben mir ein gutes Gefühl gegeben und das ist für mich als Spieler wichtig: dass du vom Trainerteam das Vertrauen kriegst. Das war am Ende das Ausschlaggebende.

TAG24: Ist die Position des Stürmers deine bevorzugte Wahl, oder fühlst du dich auf dem Flügel wohler?

Tachie: Ich bin da relativ offen, hier in dem System spielst du mit Außenspieler, dann sehe ich mich natürlich auch eher außen. Ich glaube, dass ich da meine Stärken, also meine Schnelligkeit und Torgefahr, gut zeigen kann.