Richmond Tachie im TAG24-Interview: "Es geht mehr als nur Abstiegskampf"
Magdeburg - Fast sah es so aus, als würde der 1. FC Magdeburg ohne Neuzugang in die Rückrunde starten. Dann wurde am Deadline-Day Richmond Tachie (26) verpflichtet. Der gebürtige Berliner erzählt im Interview mit TAG24 von seiner ersten Woche in Blau-Weiß, seinen Ambitionen und welches Konsolenspiel er am liebsten zockt.
TAG24: Du bist jetzt seit einer Woche hier, wie ist dir die erste Woche ergangen, hast du dich schon eingelebt?
Richmond Tachie: Eingelebt zu sagen, ist schwierig, ich bin aber auf jeden Fall angekommen. Es ging relativ schnell, ich bin noch im Hotel. Die Mannschaft hat mich in der Woche aber gut aufgenommen und ich glaube, wir hatten auch einen guten Start mit dem Wochenende und dem Sieg.
TAG24: Was sind die Gründe für dich gewesen, dass du nach Magdeburg gewechselt bist?
Tachie: Ich war in Kaiserslautern nicht mehr so zufrieden und dann hab ich mit den Verantwortlichen hier geredet und musste nicht lang überlegen. Sie haben mir ein gutes Gefühl gegeben und das ist für mich als Spieler wichtig: dass du vom Trainerteam das Vertrauen kriegst. Das war am Ende das Ausschlaggebende.
TAG24: Ist die Position des Stürmers deine bevorzugte Wahl, oder fühlst du dich auf dem Flügel wohler?
Tachie: Ich bin da relativ offen, hier in dem System spielst du mit Außenspieler, dann sehe ich mich natürlich auch eher außen. Ich glaube, dass ich da meine Stärken, also meine Schnelligkeit und Torgefahr, gut zeigen kann.
Richmond Tachie über komplizierte Zeit beim 1. FC Kaiserslautern
TAG24: Wie bist du mit der zuletzt schwierigen Phase bei Kaiserslautern umgegangen?
Tachie: Ich glaube, jeder im Fußball hat mal Rückschläge und es war nicht einfach für mich, aber das sind auch Sachen, die einen Spieler stärken. Egal wie schwierig es ist, du musst geduldig bleiben, auch wenn das als Fußballer immer schwer zu hören ist. Dann kommst du da auch stärker wieder raus. Es ist mir nicht schwergefallen, mich dazu zu entscheiden, Kaiserslautern zu verlassen und einfach einen Neuanfang zu machen.
TAG24: Was sind deine Ambitionen mit Magdeburg?
Tachie: Wir müssen erst mal von Spiel zu Spiel denken und gucken, dass wir dieses Jahr gut abschließen. In Magdeburg geht auf jeden Fall viel mehr, als nur Abstiegskampf zu spielen und das siehst du auch an dem Fußball, der Woche für Woche gespielt wird. Und das wird auf Dauer auch belohnt werden.
TAG24: Du hast in dem Vorstellungsvideo gesagt, dass du gerne zockst. Was spielst du am liebsten?
Tachie: (lacht) Ja, am Anfang hab ich Fifa gespielt, habe dann aber gemerkt, dass es nichts mehr für mich ist. Jetzt spiele ich nur noch Call of Duty.
Am kommenden Sonntag muss Tachie dann um 13.30 Uhr mit seinem 1. FC Magdeburg zu Hause gegen die Arminia aus Bielefeld antreten.
Titelfoto: David Inderlied/dpa