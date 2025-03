Magdeburger Euphorie erschüttert Avnet Arena: Beton platzt von Tribüne ab!

Durch das gemeinsame Hüpfen soll das Betonstück abgebrochen sein. © Swen Pförtner/dpa

Am Sonntag siegte der Magdeburger Verein bei seinem Heimspiel in der Avnet Arena mit 4:1 gegen Darmstadt und schaffte somit den Sprung auf den Relegationsplatz in der 2. Liga.

Hierbei wurden die Elbestädter tatkräftig von ihren Fans auf der Tribüne unterstützt. Doch scheinbar soll das freudige Hüpfen der Zuschauer beim vergangenen Spiel ein 25 Zentimeter großes Stück Beton von der Nordtribüne (Block 4) der Arena abgebrochen haben.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wie der Stadionbetreiber MVGM am Dienstag nach dem Vorfall mitteilte, wurde die Nordtribüne der Magdeburger Avnet Arena einer regulären Prüfung der Statik unterzogen. Hierbei wurde auch der betroffene Bereich vom Block 4 untersucht.

Zwischenzeitlich musste dieser sogar abgesperrt werden. "Die Prüfung ergab eine unverminderte Standsicherheit der Tribüne", gab der Betreiber Entwarnung. Eine zu gering ausgebildete Fuge und das gemeinsame Hüpfen der Fans sollen zum Abbröckeln geführt haben.