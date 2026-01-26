FCM-Heimschwäche erschwert den Klassenerhalt

Magdeburg - Wieder einmal lässt der 1. FC Magdeburg im eigenen Stadion wichtige Punkte liegen. Das 1:2 gegen Dynamo Dresden im Elb-Clásico ist bereits die sechste Heimpleite in dieser Saison - Negativ-Bestwert in der 2. Liga.

Es ist bereits die sechste Heimniederlage in der laufenden Saison für den FCM. © Andreas Gora/dpa

"Unsere Heimbilanz ist eine Katastrophe", redet FCM-Coach Petrik Sander (65) im Anschluss an das Spiel nicht lange um den heißen Brei herum. Sein Team steht nach neun Partien auf eigenem Rasen auf dem letzten Platz in der Heimtabelle.



Zwei Siege, gegen Münster (2:0) und den 1. FC Nürnberg (3:0), bleiben bislang die einzigen Highlights im eigenen Stadion. Denn daneben kam es zu einem Unentschieden und ganzen sechs Niederlagen.

Der FCM lässt zu Hause, bei einer Atmosphäre, die man kennt und die eigentlich Aufschwung geben sollte, zu viele Punkte liegen. Mittlerweile ist ein direkter Abstiegsplatz, trotz der guten Ergebnisse der letzten Wochen, nur noch einen einzigen Zähler entfernt.