FCM-Reaktion bleibt aus: Magdeburg unterliegt auch gegen Union!

Berlin - Müder Testkick bei bestem Fußballwetter im Stadion An der Alten Försterei. Dabei hätte man besonders vom FCM nach der Klatsche in Karlsruhe mehr erwarten können. Union tat das Nötigste - es reichte zum 3:1 (2:0)-Sieg. Magdeburg blieb blass.

Union-Trainer Nenad Bjelica (52) hatte gut lachen. Vor 3700 Zuschauern musste seine Mannschaft sich gegen den FCM nicht überanstrengen, um auf Sieg zu spielen. © Andreas Gora/dpa

Vom Ostduell war auf den größtenteils unbesetzten Tribünen wenig zu spüren. Höchstens der ein oder andere Schmähgesang hallte zwischen den Fanlagern über den Platz.

Auch auf dem Spielfeld tat sich wenig, obwohl der FCM im Gegensatz zu den Berlinern in Bestbesetzung antrat. Einzig Abwehrchef Müller fehlte, der bereits beim KSC krankheitsbedingt ausgefallen war. In Köpenick übernahm Hugonet seine Position in der Abwehrkette.

Zum Spiel: Die Männer von Trainer Titz waren dieses Mal zwar nicht vollkommen ideenlos, trotzdem schien Union die Offensivbemühungen der Gäste nur müde zu belächeln.

Zwei trockene Abschlüsse in der 10. und 31. Minute reichten Berlin, um in Führung zu gehen. Hollerbach erzielte beide Tore für seinen Arbeitgeber, wobei besonders sein zweiter Treffer nicht unhaltbar schien, als er Reimann mit einem Schuss im Sechzehner überwand.

2:0 zur Halbzeit zwischen Berlin und Magdeburg. Der Auftritt des FCM ließ zu wünschen übrig.