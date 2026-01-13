FCM-Spieler vor Absprung nach Bulgarien
Magdeburg - Für Emir Kuhinja (23) scheint das Kapitel beim 1. FC Magdeburg vorbei zu sein. Knapp zwei Jahre nach seinem Wechsel zum FCM, trennen sich die Wege. Der 23-Jährige soll bereits einen Vertrag in Bulgarien erhalten haben.
Das Portal "fussballeuropa.com" hatte bereits von dem Abgang berichtet. Der Mittelstürmer, der damals für 75.000 Euro zum 1. FC Magdeburg gewechselt ist, wird in der Rückrunde wohl nicht mehr Teil des Kaders von Petrik Sander sein.
Beim FCM war er zuletzt nur Teil des U23-Kaders, doch auch in der Regionalliga kam der gebürtige Frankfurter kaum auf Spielzeit. Seit Ende Oktober war er dort nicht einmal mehr im Kader.
Viel zu selten zeigte Kuhinja Leistungen wie beim so wichtigen Heimspiel im Februar 2024, als er gegen Kiel in der 90+4. Minute eingewechselt wurde und in der 90+5. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte.
Nach diesem Hoffnungsschimmer erhoffte sich der ein oder andere FCM-Anhänger sicherlich mehr solcher Momente von ihm, doch es sollte der einzige Treffer in zwei Jahren bleiben.
Emir Kuhinja: Seine Zukunft liegt wohl in Bulgarien
Zur ganzen Wahrheit gehört allerdings auch, dass der 23-Jährige von Verletzungssorgen geplagt war. So war es für Kuhinja nur schwer möglich, auf Minuten zu kommen und Kontinuität in sein Spiel zu bringen.
Die Leidenszeit hat für den Deutschen jetzt hoffentlich ein Ende: mehreren Berichten zufolge hat er in Beroe Stara Zagora bereits seinen nächsten Arbeitgeber gefunden. Der bulgarische Erstligist kämpft aktuell um den Klassenerhalt und erhofft sich durch den Mittelstürmer mehr Torgefahr.
Für Emir Kuhinja wird es jetzt darum gehen die Chance in Bulgarien zu ergreifen und sich in den nächsten Jahren für höhere Aufgaben zu empfehlen.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa