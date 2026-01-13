FCM-Spieler vor Absprung nach Bulgarien

Magdeburg - Für Emir Kuhinja (23) scheint das Kapitel beim 1. FC Magdeburg vorbei zu sein. Knapp zwei Jahre nach seinem Wechsel zum FCM, trennen sich die Wege. Der 23-Jährige soll bereits einen Vertrag in Bulgarien erhalten haben.

Es sollte sein einziger Treffer bleiben: Emir Kuhinja (M., 23), nach seinem 1:1-Ausgleich gegen Kiel. (Archivbild) © Andreas Gora/dpa

Das Portal "fussballeuropa.com" hatte bereits von dem Abgang berichtet. Der Mittelstürmer, der damals für 75.000 Euro zum 1. FC Magdeburg gewechselt ist, wird in der Rückrunde wohl nicht mehr Teil des Kaders von Petrik Sander sein.

Beim FCM war er zuletzt nur Teil des U23-Kaders, doch auch in der Regionalliga kam der gebürtige Frankfurter kaum auf Spielzeit. Seit Ende Oktober war er dort nicht einmal mehr im Kader.

Viel zu selten zeigte Kuhinja Leistungen wie beim so wichtigen Heimspiel im Februar 2024, als er gegen Kiel in der 90+4. Minute eingewechselt wurde und in der 90+5. Minute den Ausgleich zum 1:1 erzielte.

Nach diesem Hoffnungsschimmer erhoffte sich der ein oder andere FCM-Anhänger sicherlich mehr solcher Momente von ihm, doch es sollte der einzige Treffer in zwei Jahren bleiben.