FCM-Youngster ist der Gewinner des Trainingslagers

Magdeburg - Er ist einer der Gewinner der Saisonvorbereitung beim 1. FC Magdeburg: Albert Millgramm (21). Der Linksaußen stand gegen den 1. FC Kaiserslautern das erste Mal im Profikader und spielt eigentlich in der U23 des FCM. Im Trainingslager hat er bewiesen, was er kann und wird zu einer ernsthaften Option für Petrik Sander.

Die FCM-Fans hoffen beim Rückrundenstart auswärts gegen Braunschweig auf drei Punkte. © Andreas Gora/dpa

Als gelernter Flügelspieler konnte Millgramm in der U23 schon glänzen, unter Coach Sander hat er im Trainingslager allerdings auch als Mittelfeldakteur gezeigt, was er kann. Und das nimmt auch der Trainer wahr: "Er saugt alles auf, was man ihm mitgibt. Es macht Spaß, dem Jungen zuzusehen", so Sander zu Bild.

Mit seinem Tor im Testspiel gegen den SSV Ulm und der insgesamt sorgenfreien Spielweise, hat sich Millgramm zu der Entdeckung des Trainingslagers herausgestellt und wird im Trainerteam in den höchsten Tönen gelobt:

"Mit dem Eindruck des Testspiels muss man sagen: Der Gewinner des Trainingslagers ist Albert Millgramm. Was er gezeigt hat, befähigt ihn einfach zu mehr als das, was bisher war. Er drückt von hinten, mit Macht. Die, die vor ihm stehen, sollten sich schon warm anziehen."