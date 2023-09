Flutlichtspektakel erwartet: 1. FC Magdeburg empfängt Paderborn

Magdeburg – Viel Zeit sich über die jüngste Niederlage auf Schalke zu ärgern, bleibt dem 1. FC Magdeburg nicht. Nach kurzer Trainingswoche empfangen die Elbestädter am morgigen Freitag um 18.30 Uhr den SC Paderborn 07 zum Flutlichtspiel. Die Ostwestfalen gewannen ihr Spiel der vergangenen Woche, befinden sich aber mit sieben Punkten auf dem 14. Tabellenplatz. Die Favoritenrolle ist daher klar verteilt. Christian Titz (52) mahnte in aller Dringlichkeit vor Hochmut und lobte den Gegner, der "sehr stabil und spielstark ist".

Vorne hui, hinten pfui! Ahmet Arslan (29, m.) wird für sein Tor zum 2:4-Endstand in Kiel von den Kollegen bestürmt - bei den Magdeburgern klappt in der Offensive schon recht viel. © Axel Heimken/dpa

Gemeinsam mit Hannover 96 teilt sich der 1. FC Magdeburg derzeit den Spitzenplatz für die meisten Saisontore, beide Mannschaften haben bereits 16 Treffer erzielt.

Gute Voraussetzungen für ein Heimspiel gegen Paderborn. Das Team von Lukas Kwasniok (42) steht defensiv auf wackeligen Beinen, musste schon 12 Gegentore hinnehmen. Das nächste FCM-Torfestival scheint greifbar.

Tatsächlich erwartet auch Titz eine "interessante Partie", jedoch nicht aufgrund vieler Tore, sondern vielmehr, "weil wir auf eine Mannschaft treffen, die ebenfalls versucht, das Spiel von hinten aufzubauen", wie der Fußballlehrer auf der Pressekonferenz verriet.

In diesem Zusammenhang sieht der 52-Jährige gleichzeitig die größte Hürde: "Wenn zwei Mannschaften mit einer so ähnlichen Spielweise aufeinandertreffen, wird es nicht einfach sein, den Spielaufbau konsequent zu unterbinden. Daher ist es ein wichtiger Faktor, dass wir in der Restverteidigung, in der Absicherung gut stehen."

Genau an dieser Stelle gibt es weiterhin Schwierigkeiten beim FCM. Die Abwehrprobleme der Titz-Elf sind nach dem Spiel in Gelsenkirchen nicht kleiner geworden, sondern scheinen noch präsenter zu sein. In der laufenden Saison musste auch FCM-Torwart Reimann bereits 12 Mal den Ball aus dem eigenen Netz holen.