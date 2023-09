Enttäuschung nach bitterer FCM-Niederlage: "Völlig unnötiges Ende"

Gelsenkirchen – 2:0 und 3:2 geführt und doch ohne Punkte nach Hause gefahren. Auch am Tag danach ist die Ernüchterung über die erste Saisonniederlage groß. Obwohl der 1. FC Magdeburg auf Schalke ein starkes Spiel machte, brachte sich die Mannschaft durch individuelle Fehler um den möglichen Erfolg. "Es war ein Spiel, das aus unserer Sicht ein völlig unnötiges Ende gefunden hat", sagte ein enttäuschter FCM-Trainer Christian Titz (52) kurz nach Abpfiff.

Christian Titz (52) war sichtlich enttäuscht. Nach Spielende blickte der FCM-Trainer nachdenklich zu Boden. © Bernd Thissen/dpa

Der 1. FC Magdeburg musste nach einem wahren Fußball-Spektakel am gestrigen Samstagabend gegen den FC Schalke 04 als Verlierer vom Platz gehen. Der Sender Sport1, der das Spiel im Free-TV übertrug, verzeichnete eine enorme Quote. In der Spitze sah ein Millionen-Publikum das Spiel im Fernsehen.

Ähnlich wie beim vorherigen Heimsieg des FCM gegen Hertha entwickelte sich erneut ein irres Torfestival. Nachdem innerhalb von neun Minuten drei Tore fielen, brachte ein Elfmetertreffer S04 auf die Siegerstraße.

Vor dem Spiel hatte Trainer Titz noch betont, dass der FCM sich "nicht in jedem Spiel so eine Torflut erlauben kann". Ebenso hatte der 52-Jährige darauf hingewiesen, dass die Mannschaft die "kleinen Fehler abstellen muss".

"Ich rede da nicht von verlorenen Zweikämpfen, sondern von unnötigen Fehlpässen, mit denen wir den Gegner reinlassen", so der 52-Jährige Fußballlehrer. "Wir können nicht denken, dass wir Spiele gewinnen, wenn wir so viele Gegentore kassieren", äußerte er verärgert.

Höchste Zeit für Galgenhumor, denn genau diese individuellen Fehler wurden seiner Elf zum Verhängnis. Der FCM fiel in alte Gewohnheiten zurück, brachte den Gegner ins Spiel und lud Königsblau zum Toreschießen ein.

Eine bittere und auch unnötige Niederlage, darüber herrschte Einigkeit bei den Magdeburgern.