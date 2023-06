Gute Nachrichten beim 1. FC Magdeburg: Tatsuya Ito bleibt!

Kennt das Vereinsgelände aus den vergangenen anderthalb Jahren bereits sehr gut: Tatsuya Ito (25) bleibt beim 1. FC Magdeburg. © 1. FC Magdeburg / Norman Seidler

Fünf Neuzugänge konnte der FCM bereits vermelden, nun kommt mit Tatsuya Ito (25) ein weiterer hinzu: Der bisherige Leihspieler vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden konnte fest verpflichtet werden!

Anderthalb Jahre spielt Ito bereits in Magdeburg und konnte in seinen 52 Spielen für den Klub zehn Tore und neun Vorlagen verbuchen. Zudem schaffte er gemeinsam mit dem Verein im vergangenen Jahr den Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Trainer Christian Titz (52) ist glücklich, dass der FCM den Japaner halten kann: "Es freut mich ungemein, dass wir Tatsu fest an uns binden konnten und den gemeinsamen Weg fortsetzen können. Tatsu hat neben seinen enormen Eins-gegen-eins-Qualitäten auch eine hohe Sozialkompetenz, die für unser Team wichtig sind."

"Ich freue mich sehr, weiterhin beim FCM zu bleiben und ich habe immer betont, dass ich mich sehr wohlfühle. Die Mannschaft, der Verein, die Fans sowie die Stadt sind mir sehr ans Herz gewachsen und ich freue mich auf die Zukunft beim FCM", äußerte sich der Linksaußen selbst zu seiner festen Verpflichtung.