Hertha fackelt nicht lang in Magdeburg: Wilde Zündel-Show sorgt für Spielunterbrechung

In den ersten Minuten sahen die Zuschauer nicht viel von der Partie zwischen dem 1. FC Magdeburg und Hertha BSC. © Hendrik Schmidt/dpa

Der Unparteiische Richard Hempel hatte nach fünf Minuten genug gesehen - beziehungsweise auch nicht - und stoppte die Partie für ein paar Minuten, nachdem die mitgereisten Herthaner zahlreich Pyro gezündet hatten.

Danach ging es aber zum Glück weiter, auch wenn die Sichtverhältnisse, gerade für die Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen mehr oder weniger noch ziemlich eingeschränkt sind.

Fußballerisch wurde es langsam aber sicher nach 20 Minuten interessant. Die Gäste waren besser im Spiel und machten der FCM-Abwehr leichte Sorgen.

Das Offensivfeuerwerk, dass es in den letzten Aufeinandertreffen der beiden Kontrahenten gab, konnte aber noch nicht wieder abgerufen werden.

Immerhin: Gegen Ende des ersten Durchgangs machten auch die Hausherren etwas mit. Mohammed El Hankouri hatte durchaus die Chance auf das 1:0, scheiterte aber an Keeper Tjark Ernst. So ging es schließlich torlos in die Kabinen. TAG24 bleibt für Euch am Ball.