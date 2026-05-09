Doppelschlag ebnet den Weg zum Sieg: Magdeburg ganz nah dran am Klassenerhalt

Kiel - Vorentscheidung im Kampf um den Klassenerhalt? Der 1. FC Magdeburg gewinnt mit 3:1 (2:0) gegen Holstein Kiel das zweite Spiel in Folge und kann sich immer weiter von den Abstiegsplätzen entfernen. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause ebnet letztendlich den Weg zum verdienten Sieg.

In der Schlussphase der ersten Halbzeit gelangen den Magdeburgern zwei echte Wirkungstreffer. © Philipp Szyza/dpa

Die Magdeburger starteten mutig in die Partie und erspielten sich direkt erste Möglichkeiten. Nach einem Freistoß traf Dariusz Stalmach nur die Latte, doch der Pole stand vorher ohnehin im Abseits. Keine zwanzig Sekunden später kam dann Baris Atik ein erstes Mal zum Abschluss, doch sein Versuch aus rund 16 Metern war zu zentral, sodass der Kieler Schlussmann keine Probleme hatte, den Ball zu parieren (6.)

In der Folge wurden die Kieler allerdings immer aktiver und übernahmen die Spielkontrolle. Die Elbestädter verloren im Spielaufbau zu häufig den Ball und waren in ihren Umschaltmomenten zu ungefährlich. Mit Abschlüssen in der 16. und 21. kamen die Störche dem Tor zwar näher, doch es fehlte weiterhin die letzte Genauigkeit.

Und genau das nutzte der 1. FC Magdeburg kurz vor der Pause zum befreienden Doppelschlag. Nach einer mutmaßlich geklärten Ecke kam Zukowski auf der linken Außenbahn noch einmal an die Kugel und agierte diesmal als Flankengeber. Sein Ball fand zunächst Stalmach, der das Spielgerät allerdings nicht voll erwischte und unfreiwillig für Hugonet vorlegte, welcher aus fünf Metern zur Führung traf (40.).

Der Treffer sorgte sichtbar für mehr Selbstbewusstsein und Spielfreude beim FCM, welcher noch nicht genug hatte. Buchstäbliche Sekunden vor dem Pausenpfiff löffelte Nollenberger den Ball dann nach kurz ausgeführter Ecke in die Mitte und fand den Kopf von Stalmach, der sich diesmal nicht zweimal bitten ließ und mit seinem zweiten Saisontor zum 2:0 traf.

Für die Mannschaft von Petrik Sander kam die Pause sogar eher ungelegen. Die Elbestädter spielten sich mit den zwei Treffern förmlich in einen Rausch, während die Kieler überhaupt nicht mehr hinterher kamen.