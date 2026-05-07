Mission Klassenerhalt: Schafft der FCM es schon gegen Holstein Kiel?

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg steht vor einem extrem wichtigen Wochenende. Mit einem Sieg gegen Kiel könnten die Elbestädter, je nach Ausgang der Parallelspiele, sogar schon den Klassenerhalt perfekt machen. FCM-Coach Petrik Sander lobt auf der Pressekonferenz die Stimmung in der Mannschaft.

Mit zwei Punkten Abstand auf die Abstiegsplätze hat der FCM schon gegen Kiel die Möglichkeit alles klarzumachen. © Andreas Gora/dpa

"Die Mannschaft weiß, dass das ein sehr bedeutsamer Schritt war, aber noch nicht der entscheidende. Es ist zu merken, dass sie diese Spannung trotzdem beibehalten", erläuterte Sander mit Blick auf den Sieg gegen Hertha BSC. Durch diese drei Punkte stehen die Blau-Weißen aktuell zwei Punkte vor dem Relegationsplatz und haben alle Trümpfe in der eigenen Hand.

Doch auch wenn der Heimsieg in der Tabelle für eine kleine Befreiung gesorgt hat, bleiben Sander und sein Team konzentriert: "So schnell, wie wir das Spiel in Nürnberg abgehakt haben, so schnell wollten wir auch das gegen Hertha abschließen. Weil wir diese Energie brauchen, um den letzten Schritt zu gehen."

Dieser "letzte Schritt" könnte schon am kommenden Spieltag vollführt werden. Sollten von Braunschweig, Fürth oder Düsseldorf zwei Teams Unentschieden spielen, während Magdeburg selbst in Kiel gewinnt, dann wäre der Klassenerhalt geschafft. Zumal die Fortuna und das Kleeblatt am letzten Spieltag im direkten Duell aufeinandertreffen.

Braunschweig spielt am kommenden Spieltag zeitgleich mit Magdeburg zu Hause gegen Dynamo Dresden, Düsseldorf trifft am Sonntag um 13.30 Uhr in der heimischen Arena auf Elversberg und Fürth muss ebenfalls sonntags um 13.30 Uhr auswärts nach Berlin.