Mission Klassenerhalt: Schafft der FCM es schon gegen Holstein Kiel?

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Mit dem wichtigen Dreier gegen Hertha BSC befindet sich der FCM in einer komfortablen Position. Bei einem Sieg gegen Kiel könnte sogar der Klassenerhalt winken.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg steht vor einem extrem wichtigen Wochenende. Mit einem Sieg gegen Kiel könnten die Elbestädter, je nach Ausgang der Parallelspiele, sogar schon den Klassenerhalt perfekt machen. FCM-Coach Petrik Sander lobt auf der Pressekonferenz die Stimmung in der Mannschaft.

Mit zwei Punkten Abstand auf die Abstiegsplätze hat der FCM schon gegen Kiel die Möglichkeit alles klarzumachen.
Mit zwei Punkten Abstand auf die Abstiegsplätze hat der FCM schon gegen Kiel die Möglichkeit alles klarzumachen.  © Andreas Gora/dpa

"Die Mannschaft weiß, dass das ein sehr bedeutsamer Schritt war, aber noch nicht der entscheidende. Es ist zu merken, dass sie diese Spannung trotzdem beibehalten", erläuterte Sander mit Blick auf den Sieg gegen Hertha BSC. Durch diese drei Punkte stehen die Blau-Weißen aktuell zwei Punkte vor dem Relegationsplatz und haben alle Trümpfe in der eigenen Hand.

Doch auch wenn der Heimsieg in der Tabelle für eine kleine Befreiung gesorgt hat, bleiben Sander und sein Team konzentriert: "So schnell, wie wir das Spiel in Nürnberg abgehakt haben, so schnell wollten wir auch das gegen Hertha abschließen. Weil wir diese Energie brauchen, um den letzten Schritt zu gehen."

Dieser "letzte Schritt" könnte schon am kommenden Spieltag vollführt werden. Sollten von Braunschweig, Fürth oder Düsseldorf zwei Teams Unentschieden spielen, während Magdeburg selbst in Kiel gewinnt, dann wäre der Klassenerhalt geschafft. Zumal die Fortuna und das Kleeblatt am letzten Spieltag im direkten Duell aufeinandertreffen.

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Braunschweig spielt am kommenden Spieltag zeitgleich mit Magdeburg zu Hause gegen Dynamo Dresden, Düsseldorf trifft am Sonntag um 13.30 Uhr in der heimischen Arena auf Elversberg und Fürth muss ebenfalls sonntags um 13.30 Uhr auswärts nach Berlin.

Wie wird Holstein Kiel gegen den FCM auftreten?

Das Hinspiel in der Avnet-Arena endete in einem furiosen 3:3.
Das Hinspiel in der Avnet-Arena endete in einem furiosen 3:3.  © Andreas Gora/dpa

Die kommenden Gegner aus Kiel haben den Klassenerhalt mit einer eindrucksvollen Phase bereits erreicht. Die Mannschaft vom vormaligen HSV-Trainer Tim Walter ist seit sechs Spielen ungeschlagen und konnte die letzten vier Partien alle für sich entscheiden.

"Wenn man sein Ziel erreicht hat und die Anspannung abfällt, dann sorgt das immer für eine Art der Befreiung. Man kann schon davon ausgehen, dass sie viel probieren werden, vielleicht auch mit etwas mehr Mut", schaut Petrik Sander auf die Kieler.

Wie die Störche letztendlich auf dem Platz auftreten würden, sei Sander "egal". Ihm geht es auch diesmal wieder darum, das eigene Spiel durchzubringen und sich auf die Stärken seiner Jungs zu konzentrieren, die sich der Situation, in der sie sich seit Wochen befinden, sehr bewusst sind.

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Das Hinspiel zwischen den beiden in Magdeburg endete in einem torreichen 3:3-Unentschieden, doch diesmal möchte Sander einen anderen Spielverlauf sehen: "Wir haben nicht so Lust auf großes Spektakel." Im Endeffekt wird ihm die Anzahl der Tore wohl egal sein, solange die Elbestädter eins mehr als die Kieler schießen.

Titelfoto: Andreas Gora/dpa

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