Klatsche gegen Kellerkonkurrenten: Magdeburg verpasst Befreiungsschlag gegen Lautern!

Der 1. FC Magdeburg erwischte eigentlich einen guten Start gegen Kaiserslautern und lag plötzlich doch 0:2 hinten. © Uwe Anspach/dpa

Die Rechnung war einfach: Bei einem Magdeburger Sieg wäre der Klassenerhalt wegen der vorherigen Pleite von Hansa Rostock gegen den KSC gesichert. Doch diese Rechnung hatte der FCM ohne Kaiserslautern gemacht!



Denn die Lauterer steckten noch viel tiefer im Abstiegskampf - entsprechend suchten beide Teams von Beginn an ihr Heil in der Offensive, auch wenn Magdeburg den besseren Start erwischte.

Doch dann schlugen die Gastgeber eiskalt zu! In der 15. Minute bekamen die Blau-Weißen einen Einwurf nicht verteidigt, was Daniel Hanslik ausnutzte: Per Volley netzte der Stürmer zum 1:0 ein.

Nur fünf Minuten später startete Tymoteusz Puchacz einen tollen Sololauf auf der linken Seite und spielte den Ball von der Strafraumgrenze genau vor den Magdeburger Kasten. Wieder stand Hanslik goldrichtig, musste dieses Mal den Fuß nur noch hinhalten. Doppelschlag für Kaiserslautern, der Betzenberg bebte!