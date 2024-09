Trotz Unterzahl: Magdeburg gewinnt auch in Darmstadt!

Darmstadt - Der 1. FC Magdeburg zeigte auch am Samstagnachmittag beim SV Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga , warum sie diese Saison bislang jeden Auswärtspunkt geholt haben. Dank eines schnellen Tors im zweiten Durchgang ging die Elf von Christian Titz mit 2:1 (1:1) als Sieger vom Platz.

Erst Isac Lidberg war es dann letztendlich, der die Kugel rechts in die Maschen dreschen konnte.

Trotzdem gingen die Lilien nach elf Minuten kurios in Führung. Gefühlt 15 Sekunden brachten die Magdeburger die Kugel nicht aus dem eigenen Strafraum. Die Hausherren versuchten mehrmals abzuschließen.

Bereits von der ersten Minute an waren die aggressiv pressenden Gäste das bessere Team. Hatten mehr Ballbesitz, hatten die besseren Ideen.

Magdeburgs Trainer Christian Titz konnte sich freuen: Sein Team ging kurz nach Wiederanpfiff direkt in Führung. © Uwe Anspach/dpa

Und der FCM machte direkt so weiter wie in Hälfte Eins - und wurde schnell belohnt. Wieder war es der überragende Burcu, der links nicht zu halten war und unnachahmlich in den Strafraum passte. Dort stand Connor Krempicki und traf direkt unter die Latte zum 2:1 (48.).

Doch komischerweise stellten die Gäste nach dem Führungstreffer irgendwie ihre Offensivbemühungen ein.

Das gab den Hausherren wiederum die Chance, ins Spiel zurückzukommen. Doch der Mannschaft von Florian Kohfeldt fehlte die letzte Konsequenz. So war es für Magdeburg nicht schwer, den Abstand zu halten.

Die Szenerie änderte sich erst nach 73 Minuten, weil Marcus Mathisen nach einem Foul Gelb-Rot sah und die Gäste nur noch zu zehnt agierten.

Dadurch war die Schlussphase natürlich Spannung pur. Darmstadt hatte durchaus Chancen zum 2:2. Doch gerade Keeper Dominik Reimann hielt letztendlich den Auswärtserfolg der Magdeburger fest.