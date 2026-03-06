Leidenschaftlicher Kampf reicht nicht: FCM verliert spät in Elversberg

Trotz eines guten Spiels muss sich der 1. FC Magdeburg am Ende gegen die SV Elversberg mit 0:1 geschlagen geben. Lange Zeit sah es nach einem Unentschieden aus.

Von Thorben Latzel

Elversberg - Trotz einer guten Leistung des 1. FC Magdeburg, reicht es für die Mannschaft von Petrik Sander am Ende wieder nicht für Punkte. Gegen die SV Elversberg agiert der FCM in der Schlussphase in einer einzelnen Aktion zu passiv, sodass sich die Elbestädter nach 90 Minuten mit 0:1 (0:0) geschlagen geben müssen.

Für den 1. FC Magdeburg ist es die vierte Niederlage in Folge. © Uwe Anspach/dpa In der 84. Minute gab es die kalte Dusche für den FCM. Grundsätzlich machten die Blau-Weißen im Saarland ein gutes Spiel, nahmen den Kampf gegen einen Aufstiegsaspiranten an, doch am Ende reichte es wieder nicht. Nach einem Einwurf kombinierte sich die SV Elversberg gut durch, am Ende kam Poreba an der Strafraumkante zum Schuss, welchen er platziert ins rechte obere Eck setzte. Dieser Stich ins Magdeburger Herz hatte sich im Verlauf dieser zweiten Hälfte nicht unbedingt angedeutet. Beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe und kamen zu vereinzelten Chancen, die allerdings beidseitig nicht platziert genug gestaltet wurden. Am Ende dieser zweiten Hälfte hatte der FCM einen xGoals-Wert von starken 1,35, doch wieder einmal konnten die Blau-Weißen nichts Zählbares mitnehmen. So bleibt die Mannschaft von Petrik Sander über diesen Spieltag auf jeden Fall auf einem direkten Abstiegsplatz und erwartet am kommenden Freitag Aufstiegskandidat Darmstadt.

Mangelnde Effektivität des FCM in Hälfte eins

Trotz einer guten Leistung reichte es am Ende wieder nicht für etwas Zählbares für den FCM. © Uwe Anspach/dpa Auch in dieser Partie hatten die Elbestädter in den ersten 45 Minuten die besseren Möglichkeiten. Zwar hatten sie besonders in der 20. Minute Glück, dass Mokwa nach flacher Hereingabe nur knapp verpasste, doch dann bot sich der Mannschaft von Petrik Sander durchaus die Chance auf die Führung. Allen voran für Mateusz Zukowski. Der Pole kam nach Zuspiel von Ghrieb zentral aus zehn Metern vor dem Elversberger Gehäuse zum Abschluss, traf den Ball allerdings nicht richtig, sodass Kristof keine Mühe hatte das Leder aufzunehmen. Der FCM holte Momentum auf seine Seite, vor allem der aktive Rayan Ghrieb hatte daran seinen Anteil. In der 35. Minute fand der 26-Jährige per Flanke den heranstürmenden Stalmach fand, dessen Kopfball war allerdings zu zentral platziert, so blieb es zur Pause beim 0:0. 1. FC Magdeburg "Keine Trainer-Diskussion": Schork mit klaren Worten zur sportlichen Lage Letztendlich konnten sich die Magdeburger neben mangelnder Chancenverwertung wieder nicht viel vorwerfen lassen. Doch mit nur noch neun verbleibenden Spielen müssen die Elbestädter dringend punkten, ansonsten wird es im Abstiegskampf immer aussichtsloser.

Statistik zum Spiel der SV Elversberg gegen den 1. FC Magdeburg in der 2. Bundesliga

2. Bundesliga, 25. Spieltag SV Elversberg - 1. FC Magdeburg 1:0 (0:0) SV Elversberg: Kristof - Gyamerah (82. Keidel), Pinckert, Rohr, La. Günther (73. Conté) - Schmahl (82. Sickinger), Poreba - Petkow, Pherai (73. Mickelson), Zimmerschied - Mokwa (60. Schnellbacher) 1. FC Magdeburg: Reimann - Hercher, Hugonet, Mathisen, Nollenberger (82. Pesch) - Gnaka (86. Ahl-Holmström) - Ulrich (46. Musonda), Stalmach (73. Geschwill) - Ghrieb (73. Tachie), Zukowski, Atik Schiedsrichter: Wolfgang Haslberger (Freising) Zuschauer: 8.652 Tore: 1:0 Poreba (85.) Gelbe Karten: - / Stalmach (4), Atik (7)