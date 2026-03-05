Trainerfrage in Magdeburg: FCM-Coach Sander äußert sich zu Spekulationen

Magdeburg - Mit aktuell vier Niederlagen in Serie befindet sich der 1. FC Magdeburg weiterhin im Abstiegskampf. Auf solch einen Negativtrend folgt gerne recht schnell die altbekannte Trainerdiskussion. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Elversberg äußert sich Trainer Petrik Sander (65) zu aufgekommenen Gerüchten.

Petrik Sander (65) betonte, dass man sich um seine Person keine Sorgen machen muss. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

In der vergangenen Woche hatte zunächst schon Geschäftsführer Otmar Schork (68) kommuniziert, dass eine solche Trainerdiskussion nicht im Raum stehen würde, Sander selbst scheint über dieses Thema überrascht gewesen zu sein:

"Eine Diskussion hat es nicht gegeben. Ich bin schon erstaunt, dass man Statements abgeben muss für irgendwelche Spekulationen, weil ein Kommentator irgendwas erzählt hat", blickt der FCM-Coach auf die Gerüchte.

Für ihn sind die oft zu schnellen Diskussionen um Personalien ein grundlegendes Problem: "Ich hab so ein bisschen den Eindruck, dass irgendjemand etwas spekuliert, das in den Raum stellt, dann greift es jemand anderes auf und erzählt dasselbe. Aber mit dem Wiederholen dieser Spekulationen wird der Wahrheitsgehalt nicht höher."