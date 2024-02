Märchenschmiede FCM? "Eine Geschichte, die nur der Fußball schreibt!"

Dass ausgerechnet dieser Neuzugang verantwortlich dafür sein würde, dass der FCM nicht zum zweiten Mal in Folge mit einer 0:1-Niederlage vom Platz geht, war eigentlich unvorstellbar. Und doch war es der neue Mann, der nach nicht einmal zwei Minuten auf dem Platz stehend in der Nachspielzeit den hochverdienten Ausgleichstreffer erzielte.

Ausgerechnet danach ging plötzlich einiges nach vorne: Luc Castaignos (31, r.) vergab in der zweiten Hälfte vom Punkt. Ein insgesamt schwieriger Abend für den Niederländer, der sich nach dem Fehlschuss widerwärtigen rassistischen Beleidigungen in den sozialen Netzwerken ausgesetzt sah. © Andreas Gora/dpa

Wirklich zufrieden konnte Titz abseits der Märchen-Geschichte rund um Kuhinja indes nicht sein. Spätestens in der zweiten Halbzeit sah sich seine Mannschaft mit altbekannten Problemen konfrontiert. Blau-Weiß ließ die Norddeutschen zwar kaum noch Atem kommen, war aber schlichtweg nicht in der Lage, einen Treffer zu erzwingen.

Dabei setzte der FCM zumindest kadertechnisch alles ein, was zur Verfügung stand. Mit Luc Castaignos (31) hatte Titz sogar wieder auf einen klassischen Neuner von Beginn an gesetzt.

Christian Titz: "Nach der Pause war es ein Sturmlauf, wir hatten sehr viele Chancen. Auch wenn das Tor wegen des späten Zeitpunkts etwas glücklich war, hätten wir die Partie aufgrund der vielen Gelegenheiten eigentlich gewinnen müssen."

Statt drei Punkten wurde es nur einer, für den letztlich eine ordentliche Portion Dusel notwendig war. Fußballerisch war es in den zweiten 45 Minuten trotzdem ein guter Auftritt der Sachsen-Anhalter, die sich in dieser Form nicht vor Tabellenführer St. Pauli verstecken müssten, wenn die Kiezkicker am kommenden Wochenende in Magdeburg zu Gast sind.