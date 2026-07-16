Mehr als 200 Spiele in der 2. Liga: Nächster Neuzugang für den FCM

Magdeburg - Zuletzt gab es schon Spekulationen, jetzt ist es offiziell: der 1. FC Magdeburg kann den nächsten Neuzugang vermelden. Wie der Verein per Pressenachricht mitteilte, kommt Emmanuel Iyoha (28) von Fortuna Düsseldorf an die Elbe. Der 28-Jährige bietet dem FCM in der Offensive gleich mehrere Optionen.

Emmanuel Iyoha (28) kam in der letzten Saison auf insgesamt 25 Einsätze für Fortuna Düsseldorf. © 1. FC Magdeburg

Iyoha war bei den Düsseldorfern eine der Stammkräfte und kam in seinen 25 Spielen in der letzten Saison auf zwei Scorer. Hauptsächlich agierte er dabei als offensiver Außenspieler, der beide Seiten bespielte.

Neben seinen offensiven Anlagen bringt der 28-Jährige auch gleich eine Menge an Erfahrung mit: Für Düsseldorf, Aue und Kiel absolvierte Iyoha mehr als 200 Zweitligaspiele.

Für Sportdirektor Peer Jaekel (44) ist diese Variabilität einer der wichtigsten Faktoren bei Iyoha: "Er bringt ein spannendes Paket aus Physis und Erfahrung mit und wird unserer Mannschaft mit seiner Vielseitigkeit zusätzliche Qualität verleihen. Das ist genau das, was wir auf den Außenbahnen noch gesucht haben."

Emmanuel Iyoha selbst freut sich auf die Aufgabe und betont, wie offen die Gespräche mit den Verantwortlichen waren: "Mir wurde aufgezeigt, welchen Weg der Verein gehen möchte und welche Rolle ich dabei spielen soll; dieses Gesamtpaket war es, das mich absolut überzeugt hat."