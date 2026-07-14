14.07.2026 10:48 Achter Neuzugang für den FCM: Südkoreanischer Youngster verstärkt die Offensive

Der 1. FC Magdeburg präsentiert den nächsten Neuzugang: Chunghyun Lee (18) wird ab der kommenden Saison für die Elbestädter stürmen.

Von Thorben Latzel

Magdeburg - Es ist der nächste Neuzugang in der sommerlichen Transferoffensive des 1. FC Magdeburg: Chunghyun Lee (18) wird ab der kommenden Saison für die Elbestädter stürmen, wie der FCM per Pressenachricht mitteilte.

Chunghyun Lee (18) ist in der Offensive auf mehreren Positionen einsetzbar. © 1. FC Magdeburg Der Südkoreaner kommt zunächst per Leihgeschäft vom Bucheon FC, die Magdeburger besitzen allerdings eine Kaufoption. In der letzten Saison spielte der Youngster vor allem in der U18 eine Rolle, wo er in insgesamt 13 Spielen fünfmal traf. Sportdirektor Peer Jaekel (44) ist von den Anlagen des Neuzugangs sehr überzeugt: "Chunghyun bringt eine starke technische Ausbildung, eine hohe Spielintelligenz und viel Entwicklungspotenzial mit. Besonders seine Ballkontrolle, seine Lösungen auf engem Raum und seine Flexibilität haben uns überzeugt." Denn wie Jaekel berichtet, ist Lee nicht nur eine Option im Angriff: "Er kann mehrere offensive Positionen bekleiden und wir sehen ihn perspektivisch auch auf der Außenverteidigerposition."

Zahlt sich der Wechsel für den FCM aus?