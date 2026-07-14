Achter Neuzugang für den FCM: Südkoreanischer Youngster verstärkt die Offensive
Magdeburg - Es ist der nächste Neuzugang in der sommerlichen Transferoffensive des 1. FC Magdeburg: Chunghyun Lee (18) wird ab der kommenden Saison für die Elbestädter stürmen, wie der FCM per Pressenachricht mitteilte.
Der Südkoreaner kommt zunächst per Leihgeschäft vom Bucheon FC, die Magdeburger besitzen allerdings eine Kaufoption. In der letzten Saison spielte der Youngster vor allem in der U18 eine Rolle, wo er in insgesamt 13 Spielen fünfmal traf.
Sportdirektor Peer Jaekel (44) ist von den Anlagen des Neuzugangs sehr überzeugt: "Chunghyun bringt eine starke technische Ausbildung, eine hohe Spielintelligenz und viel Entwicklungspotenzial mit. Besonders seine Ballkontrolle, seine Lösungen auf engem Raum und seine Flexibilität haben uns überzeugt."
Denn wie Jaekel berichtet, ist Lee nicht nur eine Option im Angriff: "Er kann mehrere offensive Positionen bekleiden und wir sehen ihn perspektivisch auch auf der Außenverteidigerposition."
Zahlt sich der Wechsel für den FCM aus?
Doch auch Jaekel weiß, dass ein Wechsel für solch einen jungen Spieler mit einigen Herausforderungen einhergeht:
"Gleichzeitig müssen wir berücksichtigen, dass er erst 18 Jahre alt ist und mit dem Wechsel nach Deutschland sportlich wie auch kulturell vor einer großen Herausforderung steht. Wir werden ihm die notwendige Zeit geben, sich an sein neues Umfeld zu gewöhnen und wollen ihm das Ankommen beim FCM so einfach wie möglich machen", sagt der Sportdirektor.
Lee selbst blickt dieser neuen Herausforderung mit Vorfreude entgegen: "[...] Ich bin gespannt auf das neue Land, die Sprache und die Kultur. Es ist natürlich schön, dass mit Doyoung Yoon bereits ein Landsmann von mir in der Mannschaft ist. Das macht den Start sicher etwas einfacher. Über Social Media habe ich gesehen, was für eine Stimmung die Fans im Stadion machen. Darauf freue ich mich bereits sehr."
Für den 1. FC Magdeburg ist es bereits der achte Neuzugang in diesem Sommer. Klar ist jetzt schon, dass besonders in der Offensive ein enormer Konkurrenzkampf herrschen wird.
Titelfoto: 1. FC Magdeburg